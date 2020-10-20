В России рекордно подорожало подсолнечное масло

Цены на сырое масло выросли как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Эксперты в качестве причины называют резкий скачок котировок на мировых рынках и ожидают, что тенденция в ближайшее время сохранится

На прошлой неделе в европейской части России резко выросли цены на сырое подсолнечное масло, они достигли нового рекордного уровня в 74 175 руб. за тонну (включая НДС). Об этом говорится в анализе агентства «СовЭкон» (есть у РБК).

Рост наблюдался и в экспортных котировка продукта — российское подсолнечное масло подорожало на $35 до $960/т FOB. Подскочила и цена подсолнечника — она увеличилась на 1375 руб до 30 875 руб/т (без НДС).

В «СовЭкон» называют причинами такой динамики новый скачок экспортных цен на мировом рынке масла. Несмотря на подъем котировок, некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, однако во второй половине прошлой недели часть из них резко подняли цену на 2-4 тыс. руб. за тонну, отмечает агентство.

Эксперты ожидают, что тенденция роста цен на рынке подсолнечника в ближайшие недели сохранится. Однако ее могут сдержать укрепление рубля и падение цен на пальмовое и соевое масла.