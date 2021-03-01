Собянин пообещал сделать постоянными ограничения для большегрузов

Введенное на год ограничение на проезд по МКАД для транзитных грузовиков более 12 т оправдало себя, считает Собянин. По его словам, в результате средняя скорость движения на трассе выросла на 11%. Мера будет действовать постоянно

Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС

Ограничение движения транзитных грузовиков весом более 12 т по Московской кольцевой автодороге (МКАД) будет действовать на постоянной основе. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

Власти Москвы ввели ограничения для большегрузов на въезд на территорию города в пределах МКАД и движение по самой дороге, включая внутренние и внешние полосы, с 20 февраля. Транзитный трафик перенаправили на другие трассы — Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД), А-107 и А-108. Ограничения не коснулись транспортных средств с пропусками на въезд в столицу и передвижение по ней: грузовикам, предназначенным для обслуживания жителей и предприятий Москвы и Московской области, разрешили выезжать на МКАД. Впоследствии меру продлили до 23 февраля 2022 года.

«Первые два дня действия нового порядка показали, что перевод большегрузов на альтернативные трассы сделал движение в Москве и области комфортнее и безопаснее», — написал Собянин. Он отметил, что число обращений за пропусками не увеличилось.

По словам мэра, на ЦКАД, А-107 и А-108 прибавилось порядка 5,5 тыс. большегрузов в сутки, «что некритично», так как новая трасса может пропустить больше грузовиков. Собянин заявил также, что проблем с доставкой продуктов и других грузов в столицу нет.