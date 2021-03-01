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Собянин пообещал сделать постоянными ограничения для большегрузов

Введенное на год ограничение на проезд по МКАД для транзитных грузовиков более 12 т оправдало себя, считает Собянин. По его словам, в результате средняя скорость движения на трассе выросла на 11%. Мера будет действовать постоянно
Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС
Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС

Ограничение движения транзитных грузовиков весом более 12 т по Московской кольцевой автодороге (МКАД) будет действовать на постоянной основе. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

Власти Москвы ввели ограничения для большегрузов на въезд на территорию города в пределах МКАД и движение по самой дороге, включая внутренние и внешние полосы, с 20 февраля. Транзитный трафик перенаправили на другие трассы — Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД), А-107 и А-108. Ограничения не коснулись транспортных средств с пропусками на въезд в столицу и передвижение по ней: грузовикам, предназначенным для обслуживания жителей и предприятий Москвы и Московской области, разрешили выезжать на МКАД. Впоследствии меру продлили до 23 февраля 2022 года.

В Москве на год продлили ограничения для большегрузов
Общество
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

«Первые два дня действия нового порядка показали, что перевод большегрузов на альтернативные трассы сделал движение в Москве и области комфортнее и безопаснее», — написал Собянин. Он отметил, что число обращений за пропусками не увеличилось.

По словам мэра, на ЦКАД, А-107 и А-108 прибавилось порядка 5,5 тыс. большегрузов в сутки, «что некритично», так как новая трасса может пропустить больше грузовиков. Собянин заявил также, что проблем с доставкой продуктов и других грузов в столицу нет.

На МКАД интенсивность движения большегрузов уменьшилась на 18%, а средняя скорость движения выросла на 11%, написал мэр. По его словам, в минувшие выходные на магистрали два дня подряд «впервые за последние десятилетия» не было зафиксировано аварий с участием грузовиков. Собянин считает, что принятые меры себя оправдали.

В Москве поменяют систему выдачи пропусков на проезд грузовиков
Экономика
Фото:Андрей Стенин / РИА Новости

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Принятие такого решения давно обсуждалось, а «последней каплей» стали последствия снегопада 13 февраля, добавил Собянин. Тогда на дорогах образовались десятибалльные пробки, движение на МКАД из-за буксующих фур оказалось парализовано. В итоге некоторым водителям пришлось провести на трассе до 28 часов, а городским службам — вытянуть более 1 тыс. застрявших грузовиков, написал он. При этом на ЦКАД, А-107 и А-108, по словам Собянина, особых затруднений движения не наблюдалось.

18 февраля столичный департамент транспорта объявил, что в мае в Москве заработают новые правила выдачи пропусков для грузовиков. Согласно нововведениям, подать заявление на годовой пропуск можно будет за 60 дней до истечения срока действия старого разрешения вместо нынешних 30 дней. Для тех, кто планирует получить разовый пропуск, срок подачи заявления вырастет с двух до четырех дней. Если на один автомобиль подается сразу два заявления и их подают не собственники, в получении пропуска откажут. В ведомстве заявили, что в результате число транзитных грузовиков на МКАД должно сократиться на 15%. Дептранс заверил, что мера не приведет к перебоям с поставками товаров.

В августе прошлого года правила въезда грузовиков в Москву обеспокоили бизнес. Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» обратилась из-за этого в ФАС и прокуратуру. По мнению грузоперевозчиков, требования, предъявляемые к желающим получить пропуск, ограничивали конкуренцию.

Автор
Наталия Анисимова
Сергей Собянин МКАД грузовики большегрузы
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