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Что изменится в законах в марте

В марте вступят в силу законы, касающиеся физлиц-иноагентов, штрафов на митингах и персональных данных. Главные нововведения — в обзоре РБК
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Карта «Мир»

Продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой более 30 млн руб. в год с 1 марта до 30 июня должны обеспечить пользователям возможность оплачивать покупки картой «Мир». А с 1 июля такие требования распространятся на предприятия с оборотом более 20 млн руб.

Митинги

7 марта вступят в силу поправки, ужесточающие ответственность за нарушения на митингах. Увеличатся штрафы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции до 2–4 тыс. руб. (раньше их сумма не превышала 1 тыс. руб.), также возможно назначение наказания в виде обязательных работ на срок от 40 до 120 часов. Максимальную санкцию в виде 15 суток ареста оставили прежней.

За повторное неповиновение штраф вырастет до 10–20 тыс. руб., максимальный срок ареста — 30 суток — остался прежним.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Иноагенты

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1 марта вступают в силу законы об административной и уголовной ответственности за нарушения деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами.

За распространение в СМИ информации об иноагенте без соответствующей маркировки штраф для граждан составит до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — до 5 тыс., для юрлиц — до 50 тыс. За такое же нарушение, совершенное самим НКО, должностным лицам будет грозить штраф до 300 тыс., а юрлицам — до 500 тыс. руб.

За злостное уклонение от предоставления документов для внесения в реестр иноагентов будет грозить штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы до двух лет. Неисполнение требований по включению в реестр физлиц-иноагентов человеком, осуществляющим сбор в интересах иностранных государств информации в области военной и военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности страны, будет грозить наказанием до пяти лет тюрьмы.

Персональные данные

С 1 марта становится обязательным получение отдельного согласия граждан на распространение их персональных данных. Молчание или бездействие не будет считаться согласием. Гражданин сможет решать, какую именно информацию (Ф. И. О., мобильный телефон, электронная почта, адрес и т.п.) допустимо использовать публично. Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому же запросу пользователя. Требования не распространяются на случаи обработки этих сведений органами власти в рамках закона.

Антинаркотическая политика

7 марта вступят в силу поправки, вводящие наказание за склонение в интернете к употреблению наркотиков — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. За преступление, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Общественный транспорт

С 7 марта ребенка до 16 лет нельзя будет высадить из общественного транспорта, если он не оплатил проезд. В случае если его сопровождает взрослый, норма не действует.

Дорожный знак

С 1 марта появится новый дорожный знак «Фотовидеофиксация». Он заменит собой табличку, где изображена камера на белом или желтом фоне. Знак будет установлен вне населенных пунктов за 150–300 м до камер, а в населенных пунктах — рядом со знаками «Начало населенного пункта». Таким образом, он будет предупреждать о возможной автоматической фиксации нарушений на участке дороги. Прежние таблички устанавливали почти перед каждым дорожным знаком.

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Фото:Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Дачная амнистия

Срок дачной амнистии, который должен был закончиться 1 марта, продлен до 2026 года. Действие закона расширится: упрощенный порядок оформления прав на дома будет действовать не только для дачных и садовых земельных участков, но и для участков для индивидуального жилого строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов.

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Фото:Romolo Tavani

Кадастровые работы

С 23 марта финансировать кадастровые работы смогут физические и юридические лица. Ранее оплата таких работ осуществлялась только за счет средств местных бюджетов и субсидий из региональных и федерального бюджетов. Благодаря новым правилам владельцы недвижимости смогут сэкономить, оплатив работы сразу на всей территории, например садоводческого или огороднического товарищества.

Путешествия

С 1 марта россияне при наличии отрицательного теста на коронавирус смогут посетить Грузию. Попасть в страну можно только самолетом, так как сухопутная граница с Россией остается закрытой.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Авторы
Дарья Минько, Анастасия Антипова
закон иноагент НКО-иноагенты митинг транспорт дачная амнистия
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