Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 28 фев, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 28 фев, 12:54
В Чехии выявили первые три случая заражения новым коронавирусом Общество, 21:40 СМИ сообщили о возможном пересчете стоимости отопления из-за теплой зимы Общество, 21:23 Блогер сообщила о последней воле погибшего после купания в бассейне мужа Общество, 21:18 В Казани начали проверку сообщений об убийстве женщиной сына ножом Общество, 21:12 Умерла народная артистка России Мария Антонова Общество, 21:08 Гол Кокорина не помог «Сочи» уйти от поражения в игре с «Арсеналом» Спорт, 21:06 В Кремле ответили на просьбу Эрдогана к Путину «уйти с пути» в Сирии Политика, 20:57 США и «Талибан» закончили 19-летнюю войну Политика, 20:49 Вдова Листьева сравнила с айсбергом версии причин его убийства Общество, 20:46 Пивоваров, Собчак и Чеппель попросили Бастрыкина найти убийцу Листьева Общество, 20:29 Путин отменил штрафы за показ свастики без оправдания нацизма Общество, 20:20 Лувр временно закрылся из-за коронавируса Общество, 20:07 Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана Политика, 19:37 Власти сообщили о подозрениях на коронавирус у пациента больницы в Москве Общество, 19:36
Общество ,  
0 

СМИ сообщили о возможном пересчете стоимости отопления из-за теплой зимы

Сэкономить могут жители тех регионов, где платежи за отопление начисляются в течение всего года
Фото: Meike Engels / imagebroker.com / Global Look Press

В Министерстве строительства ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия». Однако все зависит от того, как начислялись платежи.

В ведомстве уточнили, что на снижение оплаты могут рассчитывать жители тех регионов, в которых платежи начисляются небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления. Если же сумма начисляется по общедомовым счетчикам, то она останется прежней.

Как отмечает издание, в Москве сумма экономии в определенные месяцы может составить порядка 200 руб. О том, что аномально теплая зима позволила израсходовать на 20% меньше тепла и газа говорил заместитель столичного мэра во вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уже назвал прошедшую зиму самой теплой за всю историю метеонаблюдений в столице. Он сообщил, что предыдущая рекордно теплая зима была зафиксирована в период с 1 декабря 1960 года по 28 февраля 1961 года. Тогда среднее значение температуры в зимний период составляло -2,8 градуса. Прошедшей зимой этот показатель был превышен на два градуса.

Вильфанд объяснил случившееся постоянным течением атлантического воздуха и переносом теплых воздушных масс. Он выразил уверенность в том, что в ближайшие годы подобная аномалия вряд ли повторится.

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на исследования американских ученых, утверждало, что необычайно теплая зима в России, странах Скандинавии, США и Канаде объяснялась необычайно устойчивой областью низкого давления в Арктике, из-за чего ветра циркулировали на самом севере планеты и не отправляли на юг холодный воздух. В результате в Соединенных Штатах Америки зима стала самой теплой за последний 141 год.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ЖКХ
Материалы по теме
В Госдуму внесли законопроект о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ
Общество
СМИ узнали о предложении запретить отключать услуги ЖКХ за долги
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter