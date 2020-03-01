СМИ сообщили о возможном пересчете стоимости отопления из-за теплой зимы

Сэкономить могут жители тех регионов, где платежи за отопление начисляются в течение всего года

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В Министерстве строительства ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия». Однако все зависит от того, как начислялись платежи.

В ведомстве уточнили, что на снижение оплаты могут рассчитывать жители тех регионов, в которых платежи начисляются небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления. Если же сумма начисляется по общедомовым счетчикам, то она останется прежней.

Как отмечает издание, в Москве сумма экономии в определенные месяцы может составить порядка 200 руб. О том, что аномально теплая зима позволила израсходовать на 20% меньше тепла и газа говорил заместитель столичного мэра во вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уже назвал прошедшую зиму самой теплой за всю историю метеонаблюдений в столице. Он сообщил, что предыдущая рекордно теплая зима была зафиксирована в период с 1 декабря 1960 года по 28 февраля 1961 года. Тогда среднее значение температуры в зимний период составляло -2,8 градуса. Прошедшей зимой этот показатель был превышен на два градуса.

Вильфанд объяснил случившееся постоянным течением атлантического воздуха и переносом теплых воздушных масс. Он выразил уверенность в том, что в ближайшие годы подобная аномалия вряд ли повторится.

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на исследования американских ученых, утверждало, что необычайно теплая зима в России, странах Скандинавии, США и Канаде объяснялась необычайно устойчивой областью низкого давления в Арктике, из-за чего ветра циркулировали на самом севере планеты и не отправляли на юг холодный воздух. В результате в Соединенных Штатах Америки зима стала самой теплой за последний 141 год.