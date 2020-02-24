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Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

Ученые в США посчитали, что отсутствие холодных ветров объясняется необычайно устойчивой областью низкого давления в Арктике
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Аномально теплая зима в России, а также в странах Европы и США объясняется необычной ситуацией в Арктике, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских ученых из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

По их данным, аномально высокая температура объясняется необычайно устойчивой областью низкого давления в районе Северного полюса. Из-за нее ветры, которые обычно «отправляют» холодный воздух на юг, оказались буквально заперты в одном месте. По факту они циркулируют на самом севере планеты и не попадают в южные районы.

Такая ситуация привела к том, что в США температура оказалась выше средней на 3 градуса. По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.

Аналогичная ситуация складывается в Европе, восточной части Канады, а также большей части России.

При этом эксперты AccuWeather и Maxar были уверены, что нынешняя зима будет холодней предыдущей, однако метеорологи не ожидали, что область низкого давления в Арктике сохранится на столь долгий срок.

Ученые пока не выяснили, что стало причиной аномалии. Ранее эксперты предполагали, что при нормальном развитии ситуации зима должна быть холодной.

Автор: Артем Филипенок
Теги: аномалия
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