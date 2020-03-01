Что изменится в российских законах в марте 2020 года

В марте 2020 года вступают в силу законы, касающиеся ввоза лекарств в страну, деятельности самозанятых и других сфер жизни. Главные изменения законодательства — в обзоре РБК

Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg / Bloomberg

Лекарства

1 марта вступают в силу поправки, разрешающие ввоз в Россию незарегистрированных лекарств по решению врачебной комиссии. Поправки внесли после нескольких громких случаев задержаний родителей, заказавших для детей-инвалидов подобные медикаменты за границей (например, противосудорожный препарат «Фризиум» подпадает под действие закона об обороте наркотических веществ). Список конкретных лекарств утвержден приказом Минздрава. В него вошли среди прочих транквилизаторы «Диазепам» и «Клобазам».

Интернет

С 1 марта доступ к сайтам органов власти и порталам госуслуг станет бесплатным. Мера заработает в рамках проекта «Доступный интернет». Такую идею выдвинул Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе.