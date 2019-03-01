Что изменится в законах в марте 2019 года

Охота

С 1 марта в Ростовской области в течение пяти лет в пределах трехкилометровой полосы вдоль госграницы России с Украиной будет действовать запрет на все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности биоресурсов.

Транспорт и ПДД

С 1 марта вводится обязательное лицензирование автобусных перевозок. В случае отсутствия лицензии перевозчик будет оштрафован. Для физлиц устанавливается штраф в размере 50 тыс. руб., для ИП — 100 тыс. руб., для юрлиц — 400 тыс. руб. Повторное нарушение повлечет за собой конфискацию транспортного средства или приостановку деятельности сроком на три месяца. Без лицензий разрешается ездить только автобусам, занимающимся перевозками для госструктур или не выезжающим на дороги общего пользования.

С 18 марта при ДТП или вынужденной остановке вне населенных пунктов в темное время суток или при ограниченной видимости водитель может покидать машину только в светоотражающем жилете или в светоотражающей накидке.

С 28 марта меняются правила видеофиксации нарушений ПДД на железнодорожных переездах. Камеры останутся только на тех из них, где железная дорога пересекается с дорогой общего пользования.

Услуги

С 1 марта аварийно-диспетчерские службы будут обязаны принять звонок от жильца максимум за пять минут, а в случае если это в данный момент невозможно — перезвонить в течение десяти минут. ​Аварии систем водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения должны быть локализованы не более чем за полчаса после поступления звонка. На устранение отводится не более трех суток.

Госзакупки

С 28 марта ужесточаются требования к правилам госзакупок. Если в закупке участвует единственный поставщик, акты президента и правительства должны в обязательном порядке содержать сведения о предмете и предельном сроке заключения контракта. В них также закрепляется обязанность исполнения обязательств по контракту лично или возможность привлечь субподрядчиков.

Экология

С 28 марта музеи-заповедники, на территории которых находятся водные объекты, могут сами устанавливать правила доступа к ним. Свободный доступ сохраняется только для проживающих на территории.

Программа по поддержке соотечественников

С 28 марта участники госпрограммы переселения соотечественников сначала ​смогут получить «дальневосточные гектары» в безвозмездное пользование, а после получения гражданства России — в собственность.

С 29 марта категории иностранцев, имеющих право на приобретение гражданства России в упрощенном порядке, сможет определять президент.

Недвижимость

Со 2 марта вступает в силу новый порядок определения кадастровой стоимости недвижимости. Теперь она будет рассчитываться путем умножения площади объекта на удельный показатель кадастровой стоимости.