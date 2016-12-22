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Что изменится в российском законодательстве в марте
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Что изменится в российском законодательстве в марте
Общество, 01 мар, 08:11
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Что изменится в российском законодательстве в марте
В марте 2018 года в России вступает в действие несколько новых нормативных документов, касающихся самых разных сфер жизни. Главные из них — в обзоре РБК
Женщина фотографируется на биометрический загранпаспорт (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Нововведения связаны со вступлением в силу федеральных законов, правительственных постановлений и ведомственных распоряжений. Они касаются финансового, административного и дорожного законодательства.​

Финансы

1 марта 2018 года начинается вторая волна «амнистии капиталов», она продлится до 28 февраля 2019 года. В течение этого периода российские граждане, которые ранее не заявляли об имуществе за границей и счетах в зарубежных банках, могут официально задекларировать их в России без риска административной, налоговой и уголовной ответственности. Для предоставления декларации нужно обратиться в любой налоговый орган или центральный аппарат ФНС России по выбору.

Амнистия вступает в силу на основании трех федеральных законов от 19 февраля 2018 года — №33-ФЗ, №34-ФЗ и №35-ФЗ.

Возврат просроченной задолженности

С 2 марта вступает в силу обновленная форма заявления должника об отказе от взаимодействия с кредитором или лицом, действующим от его имени или в его интересах, либо об осуществлении этого взаимодействия только через представителя.

Госуслуги

С 2 марта заплатить госпошлину можно будет прямо в МФЦ.

А с 30 марта для получения сразу нескольких государственных или муниципальных услуг заявителю достаточно будет подать в МФЦ одно заявление — такой запрос получил название комплексного. Ранее при однократном обращении в МФЦ за двумя и более услугами гражданам приходилось подавать отдельное заявление на получение каждой.

С помощью комплексного запроса можно получить 30 государственных услуг, в их числе:

  • проведение экзаменов на право управления транспортными средствами;
  • выдача национальных и международных водительских удостоверений;
  • предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН;
  • выдача государственного сертификата на материнский капитал и др.

Туризм

С 2 марта до трех месяцев сокращается срок выдачи загранпаспорта при обращении граждан по месту пребывания.

15 марта истекает срок действия упрощенного порядка въезда россиян на территорию Македонии. Сейчас для въезда граждан России с туристической (до 30 дней), деловой, образовательной, культурной, лечебной целью, а также для посещения родственников или знакомых (до 90 дней) виза не требуется. Если правительство республики не продлит действие упрощенного порядка въезда, то с 16 марта россиянам для поездок в Македонию потребуются визы.

Выборы

18 марта в России пройдут выборы президента страны.

Как проголосовать на выборах президента. Памятка РБК

Правила дорожного движения

18 марта вступают в силу изменения в правила дорожного движения, которые обязывают водителя транспортного средства быть одетым в светоотражающий жилет или жилет-накидку в следующих случаях:

  • вынужденная остановка или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток,
  • ограниченная видимость при нахождении на проезжей части или на обочине.

Культура

С 30 марта физические лица смогут вывезти культурные ценности для личного пользования только с разрешения Министерства культуры России, а физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица — на основании лицензии на вывоз культурных ценностей.

Автор: Галина Казакулова.
Теги: законодательство
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