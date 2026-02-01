 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Патриарх Кирилл рассказал, зачем в юности выпил две бутылки коньяка

Он рассказал, как в семинарии выпил две бутылки коньяка с «врагом Церкви» — уполномоченным по делам религий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время учебы в семинарии выпил две бутылки коньяка во время четырехчасового разговора с уполномоченным по делам религии. Об этом говорится в «Слове» патриарха Кирилла в 17-ю годовщину его интронизации.

По словам священнослужителя, его пригласил к себе на разговор уполномоченный по делам религии, который, считает патриарх Кирилл, был «врагом Церкви» и «делал все возможное, чтобы церковная жизнь никак не расширялась и не укреплялась».

«И вот в какой-то момент он пригласил меня к себе. <…> Наш разговор длился четыре часа! Может быть, не очень хорошо в этих стенах говорить о еще одной детали, но без нее трудно понять ту эпоху: две бутылки коньяка выпили», — рассказал патриарх. Он добавил, что это был «редчайший случай», когда студента семинарии приглашал уполномоченный.

«И тогда я понял: он, конечно, враг и еще раз враг. Но если уж он студента так угощает и четыре часа беседует, значит, что-то можно делать. И поверьте мне, несмотря на очень неблагоприятные условия, мы многое делали», — отметил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл призвал запретить аборты матерям без согласия отцов
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) после окончания средней школы в 1965 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию, которую закончил с отличием в 1970 году. В 1971 году стал архимандритом, а в 1977-м — архиепископом. В 1991 году был возведен в сан митрополита.

1 февраля 2009 года он стал предстоятелем Русской православной церкви (РПЦ) — в этот день церковь празднует его интронизацию.

Президент России Владимир Путин поздравил священника с годовщиной интронизации и отметил, что с приходом патриарха Кирилла очень многое было сделано по укреплению приходов и организационных структур РПЦ.

Патриарх Кирилл назвал Путина православным вождем
Политика
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Специальный орган, контролирующий отношения государства с Русской Православной Церковью и связывающий ее с руководством страны — Совет по делам религий при Совете Министров СССР, созданный в 1965 году. Свою деятельность он осуществлял в контакте с Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР.

В этот период продолжалась государственная антирелигиозная политика, направленная на контроль и подавление церкви. Так, в 1960-1980-х годах как нарушение советского законодатель­ства о культах квалифицировались такие деяния, как совершение треб без соответствующего учета и офор­мления, проведение богослужений в запрещенных местах, совер­шение крещений на дому у священников, привлечение к службе детей, крещение детей без согласия обоих родителей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Московский патриархат патриарх Кирилл алкоголь
Материалы по теме
Патриарх Кирилл призвал запретить аборты матерям без согласия отцов
Общество
Патриарх призвал законодательно защитить русский язык от сквернословия
Политика
Патриарх Кирилл на Крещение освятил воду в Богоявленском соборе в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Патриарх Кирилл рассказал, зачем в юности выпил две бутылки коньяка Общество, 17:54
КХЛ отстранила голландского форварда «Автомобилиста» за неприличный жест Спорт, 17:45
МИД призвал россиян в Чили к осторожности из-за ограблений Общество, 17:42
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
NYT написала о переносе трехсторонней встречи в ОАЭ Политика, 17:30
На Украине отключат все неверифицированные терминалы Starlink Политика, 17:26
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Таиланде нашли останки россиянина, который пропал в начале января Общество, 17:24
Медведев процитировал Булгакова, говоря о Зеленском Политика, 17:07
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05
Валиева осталась без медали на первом турнире после дисквалификации Спорт, 17:05
Синоптики оценили, когда ждать потепление в Москве после сильных морозов Общество, 17:02
Фильм о Мелании Трамп вопреки критике стартовал с рекордными сборами Общество, 16:50
В Таиланде пропал криптоинвестор из Петербурга Общество, 16:47