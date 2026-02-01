Патриарх Кирилл рассказал, зачем в юности выпил две бутылки коньяка

Он рассказал, как в семинарии выпил две бутылки коньяка с «врагом Церкви» — уполномоченным по делам религий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время учебы в семинарии выпил две бутылки коньяка во время четырехчасового разговора с уполномоченным по делам религии. Об этом говорится в «Слове» патриарха Кирилла в 17-ю годовщину его интронизации.

По словам священнослужителя, его пригласил к себе на разговор уполномоченный по делам религии, который, считает патриарх Кирилл, был «врагом Церкви» и «делал все возможное, чтобы церковная жизнь никак не расширялась и не укреплялась».

«И вот в какой-то момент он пригласил меня к себе. <…> Наш разговор длился четыре часа! Может быть, не очень хорошо в этих стенах говорить о еще одной детали, но без нее трудно понять ту эпоху: две бутылки коньяка выпили», — рассказал патриарх. Он добавил, что это был «редчайший случай», когда студента семинарии приглашал уполномоченный.

«И тогда я понял: он, конечно, враг и еще раз враг. Но если уж он студента так угощает и четыре часа беседует, значит, что-то можно делать. И поверьте мне, несмотря на очень неблагоприятные условия, мы многое делали», — отметил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) после окончания средней школы в 1965 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию, которую закончил с отличием в 1970 году. В 1971 году стал архимандритом, а в 1977-м — архиепископом. В 1991 году был возведен в сан митрополита.

1 февраля 2009 года он стал предстоятелем Русской православной церкви (РПЦ) — в этот день церковь празднует его интронизацию.

Президент России Владимир Путин поздравил священника с годовщиной интронизации и отметил, что с приходом патриарха Кирилла очень многое было сделано по укреплению приходов и организационных структур РПЦ.

Специальный орган, контролирующий отношения государства с Русской Православной Церковью и связывающий ее с руководством страны — Совет по делам религий при Совете Министров СССР, созданный в 1965 году. Свою деятельность он осуществлял в контакте с Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР. В этот период продолжалась государственная антирелигиозная политика, направленная на контроль и подавление церкви. Так, в 1960-1980-х годах как нарушение советского законодатель­ства о культах квалифицировались такие деяния, как совершение треб без соответствующего учета и офор­мления, проведение богослужений в запрещенных местах, совер­шение крещений на дому у священников, привлечение к службе детей, крещение детей без согласия обоих родителей.