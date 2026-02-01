Синоптик Тишковец: в Москве зафиксировали сильнейшие морозы за зиму — минус 21

В Москве зафиксировали сильнейшие морозы за зиму

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве показатели температуры воздуха утром 1 февраля (минус 21 градус) стали самыми низкими за всю зиму, отклонившись от нормы на 9 градусов, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Под утро минимальный термометр на опорной метеостанции ВДНХ показал -21,0, что является самым морозным значением за всю зиму», — говорится в сообщении.

Тишковец привел пример также температурных показателей на Балчуге (минус 20,2), на метеостанции МГУ (минус 21,2), в Тушино (минус 21,7). В Подмосковье самые сильные морозы отмечались в Волоколамске — минус 24,3, добавил Тишковец.

Кроме того, в течение дня 1 февраля в российской столице будет держаться температура минус 15–18 градусов, по области — минус 15–18, что на 10-11 градусов холоднее нормы.

Вместе с тем за счет северного и северо-западного ветра, дующего со скоростью 4–9 м/с, температура будет ощущаться, как минус 23–25. Москвичей ждут снег и облака. Показания барометров будут слабо падать и составят 744 мм рт.ст.

Тишковец также сообщил, что прошедший январь стал на два градуса холоднее положенного по многолетним наблюдениям, а осадков выпало 156% от месячной нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что нынешние сутки 1 февраля станут самыми холодными в Москве с начала зимы, температура воздуха составит минус 17–19 градусов.