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Общество ,  
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В России увеличился размер маткапитала

Размер маткапитала вырос до 630,4 тыс. руб.
После индексации в России вырос размер маткапитала — до 630,4 тыс. руб. на первого ребенка.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Размер материнского капитала в России с 1 февраля станет составлять 630,4 тыс. руб. на первого ребенка и 833 тыс. руб. — на второго ребенка. Это произошло после индексации, сообщало правительство России.

С 1 февраля на 7,4% будет проиндексировано «свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций: материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки», говорил министр труда Антон Котяков. С этим учетом с 1 февраля маткапитал увеличится с 1 февраля на 43,4 тыс. руб., а на второго ребенка — на 57,4 тыс. руб., заявлял министр.

Родителям, которые уже получили выплату за первого ребенка, полагается доплата в размере 202,6 тыс. руб. при рождении второго ребенка.

Маткапитал на ребенка будут выплачивать только гражданам России
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Материнский капитал — мера поддержки, которая действует в России с 2007 года. Изначально родители могли получить выплаты только с рождением второго ребенка. С 2020 года маткапитал начали выдавать и с рождением первенца. В декабре 2023 года Госдума приняла закон об изменении условий выдачи материнского капитала.

В случае его подписания родители будут получать выплаты только в том случае, если на момент появления ребенка у них уже было российское гражданство и если их ребенок получил российское гражданство по рождению. Новые меры не будут распространяться на граждан России — жителей четырех новых регионов, если на момент рождения или усыновления ребенка они еще не имели российского паспорта и постоянно проживали на территории ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей.

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