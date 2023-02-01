Игорю Николаеву провели операцию на сердце

Николаеву провели коронарографию и установили стенты, сообщают источники «Известий» и РЕН ТВ. Ранее сообщалось, что певца госпитализировали с инфарктом, он же говорил, что проходит обследование

Игорь Николаев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Народному артисту России, композитору и певцу Игорю Николаеву, которого накануне госпитализировали в одну из больниц Москвы, провели операцию на сердце, сообщают источники «Известий» и РЕН ТВ.

По словам собеседников, артисту провели коронарографию (исследование сосудов сердца) и установили стенты.

РБК обратился за комментарием к представителю Игоря Николаева.

31 января источники «Известий», а также телеграм-каналы Baza и Mash передавали, что Николаева экстренно госпитализировали в столичный кардиологический центр. Собеседники телеграм-каналов утверждали, что артиста доставили в больницу с подозрением на инфаркт и поместили в блок интенсивной терапии.

Позже сам Николаев заявил, что сообщения о его критическом состоянии «несколько преувеличены». Он рассказал, что проходит обследование и чувствует себя хорошо, при этом не уточнив, почему обратился в лечебное учреждение.

Николаеву 63 года. Он является автором музыки и песен для многих эстрадных артистов: Аллы Пугачевой («Айсберг», «Паромщик»), Игоря Скляра («Комарово»), Филиппа Киркорова, Наташи Королёвой, Лаймы Вайкуле, Ирины Аллегровой, Иосифа Кобзона, группы «Руки вверх» и др.

В 1986 году Николаев начал сольную карьеру, потом стал выступать в дуэтах с Наташей Королёвой, Дианой Гурцкой, Юлией Проскуряковой. В 2001 году он стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019-м получил звание народного артиста России.