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Игорь Николаев опроверг сообщения о своем «критическом» состоянии

Певец Игорь Николаев: сообщения о «критическом» состоянии преувеличены
Игорь Николаев
Игорь Николаев (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Народный артист России, композитор и певец Игорь Николаев заявил, что сообщения о его критическом состоянии «несколько преувеличены». Об этом он написал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Спешу сообщить, что информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время», — отметил певец.

Николаев также поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье, «за поддержку и добрые слова». При этом он не уточнил, почему обратился в лечебное учреждение.

Источники «Известий», а также телеграм-каналы Baza и Mash ранее сегодня сообщали, что артиста экстренно госпитализировали в кардиологический центр в Москве. Собеседники утверждали, что Николаева доставили в больницу с подозрением на инфаркт.

Николаев писал музыку и стихи для многих эстрадных артистов: Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Наташи Королевой, Лаймы Вайкуле, Ирины Аллегровой, Иосифа Кобзона и др. Он также известен дуэтами с певицами Наташей Королевой, Дианой Гурцкой, Юлией Проскуряковой.

В 2001 году Николаев стал заслуженным деятелем искусств, в 2019-м — получил звание народного артиста России.

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Теги
Игорь Николаев народный артист певец госпитализация
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