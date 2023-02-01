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Одно из крупнейших газохранилищ Европы остановило работу из-за аварии

Оператор: одно из крупнейших газохранилищ Европы приостановило работу из-за аварии
Причина возгорания неизвестна, пострадавших нет. Газохранилище остановило работу до вечера четверга

В одном из крупнейших в Европе подземных хранилищ природного газа в немецком Редене вечером 31 января произошло возгорание на факеле, по соображениям безопасности работу ПХГ приостановили до вечера 2 февраля, сообщает оператор Astora.

Причина возгорания неизвестна, поэтому последствия для окружающей среды установить пока невозможно. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Astora и государственных служб.

Представитель управления горнодобывающей промышленности, энергетики и геологии (LBEG) уточнил, что в результате возгорания никто не пострадал передает Blick. Вредного воздействия на окружающую среду и следов внешнего вмешательства в работу ПХК, по его словам, обнаружено не было. Представитель LBEG подчеркнул, что случившееся не повлияет на поставки газа.

Площать газохранилища в Редене составляет около 8 кв. км, оно позволяет хранить 4 млрд куб. м газа.

13 января в Пасвальском районе Литвы, неподалеку от границы с Латвией, взорвался газопровод. Местный телеканал LRT сообщал, что пламя достигало 50 м в высоту, жителей близлежащей деревни Валакяй эвакуировали. Никто не пострадал.

Компания-оператор газотранспортной системы Amber Grid отчиталась о восстановлении поврежденного газопровода через три дня. По предварительной оценке, к взрыву привели «технические причины», точно это будет установлено в ходе расследования.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Яна Ломакина
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