Эксперты оценили закон о возобновлении работы вытрезвителей в России

Возобновление работы вытрезвителей — движение в правильном направлении, однако нужно учесть прежние ошибки. Об этом заявил РБК главный врач клиники «Независимость 24» Алексей Казанцев.

«Основная эффективность системы — чтобы никто не замерз. У нас все-таки северный регион, минусовые температуры, следовательно, могут быть обморожения и ампутации. Человека могут ограбить, избить, пьяный человек в этом плане легкая добыча. Я думаю, возобновление работы вытрезвителей — движение в правильном направлении», — сказал Казанцев.

При этом он призвал учесть негативные моменты работы вытрезвителей прошлых лет. По его словам, ранее в таких учреждениях происходили «случаи избиения, вплоть до летального исхода, случаи мародерства, когда пропадали вещи».

Казанцев добавил, что в законе, принятом Госдумой, многое остается неясным. В частности, к какому ведомству будут относиться вытрезвители — к Министерству здравоохранения или в МВД, а также на каком основании в них будут оказывать медицинскую помощь. Эксперт подчеркнул, что на любое, даже небольшое вмешательство, например, измерение давления, требуется информированное добровольное согласие.