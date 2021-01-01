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Общество ,  
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Эксперты оценили закон о возобновлении работы вытрезвителей в России

Возобновление работы вытрезвителей — движение в правильном направлении, однако нужно учесть прежние ошибки. Об этом заявил РБК главный врач клиники «Независимость 24» Алексей Казанцев.

«Основная эффективность системы — чтобы никто не замерз. У нас все-таки северный регион, минусовые температуры, следовательно, могут быть обморожения и ампутации. Человека могут ограбить, избить, пьяный человек в этом плане легкая добыча. Я думаю, возобновление работы вытрезвителей — движение в правильном направлении», — сказал Казанцев.

При этом он призвал учесть негативные моменты работы вытрезвителей прошлых лет. По его словам, ранее в таких учреждениях происходили «случаи избиения, вплоть до летального исхода, случаи мародерства, когда пропадали вещи».

Госдума приняла закон о возобновлении в России работы вытрезвителей
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

Казанцев добавил, что в законе, принятом Госдумой, многое остается неясным. В частности, к какому ведомству будут относиться вытрезвители — к Министерству здравоохранения или в МВД, а также на каком основании в них будут оказывать медицинскую помощь. Эксперт подчеркнул, что на любое, даже небольшое вмешательство, например, измерение давления, требуется информированное добровольное согласие.

По мнению врача-нарколога, при возобновлении работы вытрезвителей необходимо межведомственное взаимодействие МВД и Минздрава.

Также Казанцев отметил, что в вытрезвителях должен быть медицинский работник, которые может проверить состояние поступившего и измерить ему пульс, давление, температуру. «Может быть, у человека не опьянение, а инсульт или сердечный приступ: запах от алкоголя может быть от капель на спиртовой основе», — отметил врач.

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Госдума поддержала проект закона о воссоздании вытрезвителей
Общество
Фото:Евгений Епанчинцев / ТАСС

Врач психиатр-нарколог Любовь Шишенкова сообщила РБК, что считает возвращение вытрезвители скорее отрицательной тенденцией.

«Мы прекрасно знаем по прошлому, что там творилось, какие нарушения прав. Особенно, если это будут частные предприятия», — сказала она.

Ранее Госдума приняла изменения в закон «О полиции». Эти изменения позволят властям регионов создавать вытрезвители, в том числе на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. В свою очередь сотрудники полиции смогут доставлять в вытрезвители граждан в состоянии алкогольного опьянения.

Вытрезвители были созданы в СССР в 1930–1940-х годах. В России их упразднили после того, как в 2011 году был принят закон «О полиции», по которому граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения должны доставлять в больницы.

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