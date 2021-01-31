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Росгвардия сообщила о задержании человека с ножом у метро в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мужчина, задержанный в Москве с ножом, не нападал на сотрудников Росгвардии. Об этом РБК сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

«Пока известно, что мужчина не нападал на сотрудников Росгвардии; он просто размахивал ножом возле метро «Братиславская», а сотрудники его задержали», — заявили в пресс-службе.

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Фото:РБК

Ранее издание Readovka сообщило, что в Москве был задержан мужчина, набросившийся на сотрудников Росгвардии с ножом. Причиной нападения, по версии издания, стала словесная перепалка.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо» на 15:21, на них задержан 2291 человек. Протестующие требуют освободить Навального, которого задержали и арестовали после возвращения в Россию. ФСИН требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» реальным.

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