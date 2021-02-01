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Интерпол объяснил, почему Россия не может выдать авторитета Болгара

Россия не может выдать Молдавии криминального авторитета Григория Карамалака по кличке Болгар, так как у него есть российское гражданство, пояснили в Интерполе. Ранее СМИ сообщили о задержании Карамалака в Москве
Григорий Карамалак
Григорий Карамалак (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Криминальный авторитет Григорий Карамалак по кличке Болгар не может быть арестован и экстрадирован в Молдавию, в которой его подозревают в совершении различных преступлений, из-за наличия российского гражданства. Об этом сообщил глава молдавского Национального центрального бюро Интерпола Виорел Центю, передает агентство IPN.

«У нас есть официальный ответ о нахождении этого гражданина в аэропорту Домодедово. Но, учитывая, что у него есть и российское гражданство, его нельзя задержать и экстрадировать в Молдавию», — пояснил Центю.

Он уточнил, что в России Карамалака не задерживали и не арестовывали, а только установили его местонахождение. Насчет связанных с Болгаром расследований, которые ведутся в Молдавии, могут высказаться только органы прокуратуры, добавил Центю.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии сообщила IPN, что ведомство пока не получило официального уведомления о задержании лица, объявленного в международный розыск. По ее словам, решение о дальнейших действиях будет зависеть от информации, которую предоставят российские правоохранительные органы.

СМИ узнали о задержании в Москве молдавского криминального авторитета
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

О задержании Карамалака в Москве источники ТАСС и Telegram-канала «112» сообщили 1 февраля. По информации РЕН ТВ, это произошло в аэропорту Домодедово.

В Молдавии Карамалак объявлен в розыск еще в конце 1990-х годов за тяжкие преступления, в том числе убийства. В 2003 году его задержали в киевском аэропорту Борисполь. Украина и Молдавия договорились о выдаче Карамалака, но за день до назначенного срока его освободили из-под стражи.

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В начале 2004 года Карамалака задержали в Москве, но позже отпустили, и он получил статус беженца. Четыре года спустя он получил российское гражданство.

По информации NewsMaker.md, в 2013 году молдавская прокуратура поручила передать России уголовное дело против Карамалака. Сам он заявил, что в России это дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Молдавия объявила олигарха Плахотнюка в международный розыск
Общество
Владимир Плахотнюк

Прокуратура Молдавии считает, что Карамалак весной 2017 года заказал покушение на Владимира Плахотнюка, который был лидером Демократической партии. В июне 2019 года Плахотнюк ушел с этой должности, через месяц отказался от депутатского мандата, а в октябре был объявлен в международный розыск.

В октябре 2020 года адвокат Карамалака Алексей Фрунзе обратился в МВД Молдавии с просьбой прекратить международный розыск его клиента, сообщило издание Jurnal.md. В запросе говорилось, что уголовное дело, из-за которого Карамалака объявили в розыск, закрыто.

В прокуратуре Молдавии отметили, что в отношении Карамалака было прекращено именно то дело, которое было передано российским правоохранительным органам, и это решение не касается дел, сбор сведений в рамках которых велся в 2016–2017 годах, сообщил IPN.

Автор
Виктория Полякова
криминальный авторитет Молдавия Интерпол
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