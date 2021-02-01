Интерпол объяснил, почему Россия не может выдать авторитета Болгара

Россия не может выдать Молдавии криминального авторитета Григория Карамалака по кличке Болгар, так как у него есть российское гражданство, пояснили в Интерполе. Ранее СМИ сообщили о задержании Карамалака в Москве

Григорий Карамалак (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Криминальный авторитет Григорий Карамалак по кличке Болгар не может быть арестован и экстрадирован в Молдавию, в которой его подозревают в совершении различных преступлений, из-за наличия российского гражданства. Об этом сообщил глава молдавского Национального центрального бюро Интерпола Виорел Центю, передает агентство IPN.

«У нас есть официальный ответ о нахождении этого гражданина в аэропорту Домодедово. Но, учитывая, что у него есть и российское гражданство, его нельзя задержать и экстрадировать в Молдавию», — пояснил Центю.

Он уточнил, что в России Карамалака не задерживали и не арестовывали, а только установили его местонахождение. Насчет связанных с Болгаром расследований, которые ведутся в Молдавии, могут высказаться только органы прокуратуры, добавил Центю.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии сообщила IPN, что ведомство пока не получило официального уведомления о задержании лица, объявленного в международный розыск. По ее словам, решение о дальнейших действиях будет зависеть от информации, которую предоставят российские правоохранительные органы.