Путин поручил проверить данные о незаконном воздействии на фигурантов дел

О проблеме незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел ранее заявил член СПЧ Евгений Мысловский. Он напомнил об обыске у журналистки Славиной, которая впоследствии покончила с собой, заявив о «процессуальном терроризме»

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Генпрокуратура проверит данные о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел, представленные правозащитниками. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Генеральной прокуратуре РФ провести проверку содержащихся в заслушанных на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2020 года докладах сведений об оказании незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел», — говорится в сообщении.

Срок подготовки отчетов — до 1 июня, ответственным назначен генпрокурор Игорь Краснов.

О проблеме незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел на встрече Путина с правозащитниками 10 декабря сообщил член президентского совета по правам человека Евгений Мысловский. Он отметил, что в уголовном правосудии возникли «весьма тревожные тенденции».

«В обществе ускоренно распространяется мнение: то, что сейчас творится в судах, трудно назвать правосудием. Суды превратились в жалкий придаток предварительного следствия, а прокуратура при следствии словно прислуга при барыне. <...> Следствием очень широко стали применяться методы, которые я бы назвал процессуальным терроризмом, иными словами, усердие не по разуму», — заявил он.