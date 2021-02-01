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Путин поручил проверить данные о незаконном воздействии на фигурантов дел

О проблеме незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел ранее заявил член СПЧ Евгений Мысловский. Он напомнил об обыске у журналистки Славиной, которая впоследствии покончила с собой, заявив о «процессуальном терроризме»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Генпрокуратура проверит данные о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел, представленные правозащитниками. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Генеральной прокуратуре РФ провести проверку содержащихся в заслушанных на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2020 года докладах сведений об оказании незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел», — говорится в сообщении.

Срок подготовки отчетов — до 1 июня, ответственным назначен генпрокурор Игорь Краснов.

О проблеме незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел на встрече Путина с правозащитниками 10 декабря сообщил член президентского совета по правам человека Евгений Мысловский. Он отметил, что в уголовном правосудии возникли «весьма тревожные тенденции».

«В обществе ускоренно распространяется мнение: то, что сейчас творится в судах, трудно назвать правосудием. Суды превратились в жалкий придаток предварительного следствия, а прокуратура при следствии словно прислуга при барыне. <...> Следствием очень широко стали применяться методы, которые я бы назвал процессуальным терроризмом, иными словами, усердие не по разуму», — заявил он.

Путин впервые прокомментировал самоубийство журналистки Славиной
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Стихийный мемориал на месте гибели Ирины Славиной

В качестве подтверждения своих слов Мысловский привел несколько примеров, в том числе обыск у нижегородской журналистки Ирины Славиной и ее последующее самоубийство. Силовики провели у нее обыск ранним утром. Как сообщала сама журналистка, ей позволили одеться только под присмотром постороннего человека и не дали позвонить адвокату. На следующий день Славина покончила с собой около здания регионального управления МВД, оставив в Facebook запись: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

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В Следственном комитете связь между самоубийством Славиной и проводившимся обыском исключили. Смысловский, в свою очередь, заявил «о совершенно необоснованных, непродуманных действиях при проведении следственных мероприятий». «Это излишнее применение чисто силовых методов, направленных на психологическое устрашение, привлечение сил СОБРа или ОМОНа при проведении обысков у свидетелей, производство обысков в пять часов утра со взламыванием входных дверей, изъятие без разбора всей домашней техники с последующим неоправданным удержанием ее у следователей, незаконное применение задержания и ареста в качестве меры устрашения», — сказал он.

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Путин, в свою очередь, заявил, что смерть Славиной напрямую не связана со злоупотреблениями со стороны следствия. «Я просто не понимаю тогда, что было причиной суицида, если она не была даже [фигуранткой дела]», — сказал он. Мысловский ответил, что это вопрос психики, поскольку журналистке «казалось, что ее там затравили». «То есть вы сказали, что она была неуравновешенным человеком психически. <...> То есть это напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны органов следствия», — отметил президент.

Чтобы разрешить проблему, Мысловский предложил президенту создать «внешнего сторожа», например российский суд по правам человека. Путин назвал эту идею правильной, однако отметил, что ее надо доработать с учетом требований финансирования. 1 февраля президент поручил Верховному суду и Минюсту изучить вопрос создания в России суда по правам человека.

Автор
Виктория Полякова
правозащитники фигуранты Генпрокуратура Владимир Путин
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