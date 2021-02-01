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Что изменится в законах в феврале

В феврале вступят в силу законы, касающиеся работы социальных сетей, очного обучения в вузах, тюнинга автомобилей и социальных выплат. Главные нововведения — в обзоре РБК
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Социальные выплаты

С 1 февраля будут проиндексированы на 4,9% ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ): инвалидам, ветеранам боевых действий, лицам, пострадавшим от радиации, и некоторым другим категориям льготников. Также проиндексируют стоимость набора соцуслуг, входящих в ЕДВ, — лекарства, лечебное питание и т.д. Повышение также коснется пособий обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также пособий на погребение.

Вузы

С 8 февраля вузы, подведомственные Минобрнауки, возвращаются к очному обучению после периода дистанционной учебы на фоне второй волны эпидемии COVID-19.

Минобрнауки признало, что качество дистанционного обучения хуже очного
Общество
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

Соцсети

1 февраля вступит в силу закон, устанавливающий требования для социальных сетей с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей из России и тех, чья реклама направлена на россиян. Они должны не допускать на своей площадке распространение информации определенных категорий, соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные российским законодательством, и установить правила пользования соцсетью, которые не будут противоречить законодательству. Роскомнадзор будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр, провайдеры должны будут предоставлять данные, которые позволят идентифицировать владельца соцсети.

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В то же время пользователь сможет пожаловаться на ограничение доступа к своим постам, и соцсеть должна будет ответить ему в трехдневный срок. Если пользователь не согласен с ответом, дальше он сможет обратиться в Роскомнадзор.

В Госдуму внесли поправку о самостоятельной блокировке контента соцсетями
Общество
Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

Медицинский документооборот

С 1 февраля ведение первичной медицинской документации разрешено в электронном формате без дублирования на бумаге. Граждане смогут просматривать информацию в своих электронных медицинских картах на портале госуслуг.

Транспортная карта «Тройка»

С 1 февраля «Тройкой» можно будет воспользоваться на более чем 300 городских маршрутах Подмосковья. Это будет первым этапом объединения транспортных систем Москвы и Московской области.

Автомобили

С 1 февраля начнут действовать новые правила тюнинга. Автовладельцы должны будут получить специальное разрешение и свидетельство о соответствии требованиям безопасности в ГИБДД. Для этого нужно предоставить в подразделение заключение предварительной техэкспертизы, выданное испытательной лабораторией. Потом необходимо обратиться в ГИБДД за получением свидетельства с пакетом документов: заявлением о выдаче свидетельства, протоколом проверки безопасности конструкции, а также копией документов об оплате госпошлины.

В России изменятся правила автотюнинга
Авто
Фото:Olga Sokolova / Global Look Press

Чеки для ИП

С 1 февраля для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека. Они обязаны указывать на кассовом чеке наименование товаров и услуг, а также их количество и цену.

При нарушении правил предусмотрен штраф для должностного лица в размере 3 тыс. руб., для ИП или юрлица — 10 тыс. руб.

Экспорт

Россия с 1 февраля вводит экспортную пошлину на сою в размере 30%, но не менее €165 за т. Она будет действовать по 30 июня. Ранее экспорт сои из России не облагался пошлиной.

Большегрузы

С 1 февраля будет проиндексирован тариф системы взимания платы с большегрузных грузовиков «Платон». Он повысится с 2,2 до 2,34 руб. за 1 км.

Авторы
Дарья Минько, Анна Балашова
законы «Платон» социальные выплаты социальные сети тюнинг февраль
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