Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Москву из-за сработавшего датчика

Во время полета сработала сигнализация неуборки шасси, после чего самолет вернулся в аэропорт Внуково. Посадка прошла благополучно, на борту были 186 пассажиров

Фото: Ведомости / ТАСС / Андрей Гордеев

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Москва — Сочи, вернулся во Внуково. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.

Как уточнили во Внуково, рейс 5501 вылетел 1 февраля в 7:49, однако сработала сигнализация неуборки шасси, после чего самолет вернулся.

Самолет благополучно приземлился в 8:05, на борту лайнера были 186 пассажиров.

РЕН ТВ со ссылкой на пассажиров сообщает, что самолет на взлетно-посадочной полосе встречали пожарные машины.

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