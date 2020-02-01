Общество , 01 фев, 11:15
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Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Москву из-за сработавшего датчика
Во время полета сработала сигнализация неуборки шасси, после чего самолет вернулся в аэропорт Внуково. Посадка прошла благополучно, на борту были 186 пассажиров
Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Москва — Сочи, вернулся во Внуково. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.
Как уточнили во Внуково, рейс 5501 вылетел 1 февраля в 7:49, однако сработала сигнализация неуборки шасси, после чего самолет вернулся.
Самолет благополучно приземлился в 8:05, на борту лайнера были 186 пассажиров.
РЕН ТВ со ссылкой на пассажиров сообщает, что самолет на взлетно-посадочной полосе встречали пожарные машины.
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