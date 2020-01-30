Лайнер сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его

Самолету, на борту которого находилось почти 200 человек, пришлось экстренно садиться в Домодедово. Причиной стала пассажирка, которая встала в проходе и начала кричать, что у нее есть бомба

Самолет Airbus A321 авиакомпании S7 (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя. По данным Telegram-канала Baza, пилоты сообщили на землю, что одна из пассажирок угрожает себя взорвать. По данным РЕН ТВ, она говорила, что у нее в сумке взрывное устройство.

О происшествии также сообщил Life.ru в своем Twitter. Telegram-канал Mash также сообщает, что решение о посадке пилоты приняли из-за угрозы террористического акта.

Пассажирка встала в проходе самолета и «заявила о наличии у нее взрывного устройства», сообщили РБК в пресс-службе S7. «Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия», — добавили в авиакомпании. Пассажирка была пьяной, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В подобных случаях всегда «предусмотрены дополнительные процедуры безопасности», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Домодедово. Службы аэропорта должны будут провести положенные в данном случае мероприятия.

На борту находятся 195 человек, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.