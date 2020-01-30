Лайнер сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 63,04 (+0,64) Quote, 13:08
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 69,42 (+0,74) Quote, 13:08
Умерла сыгравшая эпизод в комедии о приключениях Шурика актриса Агеева Общество, 16:52 Путин добавил своей администрации еще две машины с «мигалками» Политика, 16:51 «Уральские авиалинии» начала расследование вызова полиции к пассажирке Общество, 16:44 Спецслужбы не нашли бомбу у пассажирки самолета S7 Общество, 16:28 Юристы назвали не подпадающие под новый закон об оружии луки и арбалеты Общество, 16:26 Не от хорошей жизни: почему у ближневосточной «сделки века» есть шанс Мнение, 16:25 Следовавшая из Москвы «Ласточка» сломалась по пути в Белгород Общество, 16:15 Кокорин пообещал в пятницу приехать на сборы второй команды «Зенита» Спорт, 16:10 ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу ловившего покемонов в храме блогера Общество, 16:04 Защита от даркнета: как IoT-устройства берегут ваши офисы и сотрудников Pro, 16:01 В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку Общество, 15:57 Почему сеть Bitcoin Cash не работала 5 часов Крипто, 15:52 СК объявил Бориса Минца в международный розыск Общество, 15:52 Самолет в Домодедово отогнали на отдельную стоянку после угроз о взрыве Общество, 15:48
Общество ,  
0 

Лайнер сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его

Самолету, на борту которого находилось почти 200 человек, пришлось экстренно садиться в Домодедово. Причиной стала пассажирка, которая встала в проходе и начала кричать, что у нее есть бомба
Самолет Airbus A321 авиакомпании S7 (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя. По данным Telegram-канала Baza, пилоты сообщили на землю, что одна из пассажирок угрожает себя взорвать. По данным РЕН ТВ, она говорила, что у нее в сумке взрывное устройство.

О происшествии также сообщил Life.ru в своем Twitter. Telegram-канал Mash также сообщает, что решение о посадке пилоты приняли из-за угрозы террористического акта.

Пассажирка встала в проходе самолета и «заявила о наличии у нее взрывного устройства», сообщили РБК в пресс-службе S7. «Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия», — добавили в авиакомпании. Пассажирка была пьяной, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В подобных случаях всегда «предусмотрены дополнительные процедуры безопасности», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Домодедово. Службы аэропорта должны будут провести положенные в данном случае мероприятия.

На борту находятся 195 человек, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

Из аэропорта Симферополя рейс S7-2008 вылетел 30 января в 12:59. В Москве он приземлился в 14:59.

Лайнер сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его
Общество

27 января самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Хабаровска в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе. При обследовании опасность не выявили.

Авторы: Георгий Тадтаев, Любовь Порываева, Мария Кокорева
При участии: Екатерина Костина
Теги: Крым, лайнер, Домодедово
Материалы по теме
Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске
Общество
В Перу экстренно сел самолет после сообщения о бомбе
Общество
Умер пассажир экстренно севшего в Казани самолета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter