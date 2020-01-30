Самолет Utair вернулся во Внуково по техническим причинам

Лайнер решили развернуть и посадить в Москве из-за датчика положения закрылков. Посадка прошла штатно

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, посадили во Внуково после того, что сработал датчик положения закрылков, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

«Посадка благополучная, в штатном режиме. В 20:25 по московскому времени», — сообщили там.

В авиакомпании заявили, что после того, как сработал датчик, экипаж в целях безопасности принял решение посадить воздушное судно в аэропорту вылета. Перед посадкой лайнер вырабатывал топливо в воздухе.

Согласно данным онлайн-табло Внуково, речь идет о рейсе ЮТ 493. Выполнявший его Boeing 737-500 вылетел из Москвы в 18:59.