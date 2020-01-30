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Самолет Utair вернулся во Внуково по техническим причинам

Лайнер решили развернуть и посадить в Москве из-за датчика положения закрылков. Посадка прошла штатно
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, посадили во Внуково после того, что сработал датчик положения закрылков, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

«Посадка благополучная, в штатном режиме. В 20:25 по московскому времени», — сообщили там.

В авиакомпании заявили, что после того, как сработал датчик, экипаж в целях безопасности принял решение посадить воздушное судно в аэропорту вылета. Перед посадкой лайнер вырабатывал топливо в воздухе.

Согласно данным онлайн-табло Внуково, речь идет о рейсе ЮТ 493. Выполнявший его Boeing 737-500 вылетел из Москвы в 18:59.

В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку
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Ранее в четверг, 30 января, инцидент произошел в московском аэропорту Домодедово, где одна из пассажирок прибывшего из Симферополя Airbus A321 компании S7 заявила, что у нее есть взрывное устройство и встала в проходе.

Пилоты сообщили об этом диспетчерам, лайнер встретили сотрудники силовых ведомств и экстренных служб. Они не обнаружили у пассажирки бомбу. Источники ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакса» говорили, что женщину задержали. Родственник задержанной рассказал РБК, что в Москву она летела на работу. По его словам, она руководит охранным предприятием, работает вахтовым методом по две недели. Он назвал ее неконфликтным человеком, отметив, что в прошлом она жаловалась на плохое самочувствие во время полетов.

Авторы: Алена Прохоренко, Константин Нагаев, Любовь Порываева
Теги: Самолет
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