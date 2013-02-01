Названо идеальное время для знакомства с девушками

К такому выводу они пришли в ходе эксперимента, в котором пять привлекательных 20-летних мужчин пытались знакомиться с девушками. Всего молодые люди успели попытать счастья с 500 сверстницами, которых они выбирали по желанию.
Эксперимент прошел в мае и июне прошлого года в двух приморских городах Франции. Для знакомства исследователи из Университета южной Бретани выбирали дни с определенными метеоусловиями: с температурой 18-22 градуса Цельсия и ясной или же облачной, но не дождливой погодой.
Молодые люди должны были знакомиться с девушками в период с 9 утра до 13 часов. Мужчины подходили к женщинам, делали им комплименты и просили номер телефона, чтобы якобы затем перезвонить даме и пригласить ее поужинать.
Как выяснилось, пятая часть женщин, которых охватило это исследование (более 20%), давали свой номер телефона в солнечные дни. В пасмурные дни этот показатель был существенно ниже - 13,9%.
Предыдущие исследования французских психологов показали, что люди лучше себя чувствуют в солнечные дни, а способность мужчин к флирту повышается именно при такой погоде.
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