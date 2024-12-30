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В Южной Корее проверят все Boeing 737-800 после крупнейшей авиакатастрофы

Лоукостеры Южной Кореи эксплуатируют более 100 Boeing 737-800, больше всего самолетов этой модели — у авиакомпании Jeju Air, лайнер которой потерпел крушение накануне. Погибли 179 человек

Южнокорейское Министерство земли, инфраструктуры и транспорта проведет проверку всех имеющихся в стране самолетов Boeing 737-800 после крушения лайнера Jeju Air в аэропорту Муан, сообщает Yonhap.

Эту модель эксплуатируют большинство национальных бюджетных авиаперевозчиков (LCC), при этом у Jeju Air этих самолетов большинство — 39 из 41. У лоукостеров T'way Air, Jin Air, Eastar Jet, Air Incheon и Korean Air в сумме 62 таких Boeing.

«Мы выясним, соблюдаются ли различные правила в зависимости от интенсивности эксплуатации и технического обслуживания до и после полетов», — сообщил представитель министерства. Также власти при оценке проекта нового строящегося аэропорта «более внимательно изучат», как снизить риск столкновений воздушных судов с птицами. Попадание птицы в двигатель могло запустить цепочку событий, приведших к катастрофе в Муане, предположили опрошенные Yonhap эксперты.

В Южной Корее нашли тела всех жертв самой крупной авиакатастрофы в стране
Общество
Фото:Kim Hong-Ji / Reuters

Boeing 737-800 Jeju Air, вылетевший из Бангкока, выполнял регулярный рейс 7C2216. Он попытался приземлиться в аэропорту назначения, но у воздушного судна не сработала система выпуска шасси. Затем он врезался в бетонное заграждение и взорвался. Самолет почти полностью сгорел, на борту был 181 человек, выжили только двое членов экипажа. К утру 30 декабря удалось установить личности 141 погибшего. 

Один из двух черных ящиков самолетов получил повреждения, сообщили в комиссии по расследованию авиационных и железнодорожных происшествий. Там отметили, что это приведет к задержкам в расследовании причин авиакатастрофы, которое и без того может занять месяцы.

Авария стала самой серьезной авиакатастрофой в стране в последние годы. Предыдущая произошла в 2002 году самолет Air China летел из Пекина в Пусан и при посадке врезался в склон горы, из находившихся на борту 166 человек погибли 129. Самой крупной по числу жертв для южнокорейских авиакомпаний остается катастрофа Boeing 747 Korean Air Lines, который был сбит в 1983 году советским истребителем недалеко от Сахалина. Погибли 269 человек.

Через день после аварии у еще одного Boeing B737-800, принадлежащего Jeju Air, возникли проблемы с шасси. Самолет с 161 пассажиром вылетел из  международного аэропорта Кимпхо на остров Чеджу, но вскоре вернулся обратно из-за неисправности.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Южная Корея Boeing 737 авиакатастрофа лоукостер Авиакомпании
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