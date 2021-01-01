Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном Общество, 03:45 В Афинах у здания полиции взорвалась самодельная бомба Общество, 03:10 Знак «Инвалид» на автомобилях перевели в электронный вид Авто, 03:00 NYT сообщила об проблемах с вакцинацией в США из-за логистики Общество, 02:42 В Дагестане задымилась новогодняя елка на главной площади города Общество, 02:15 Хабиб ушел, а Белоруссия — центр мирового футбола. 2020 год в спорте Спорт, 02:00 Новогодние праздненства в Берлине. Видео Общество, 01:56 Рогозин заявил об отправке космонавтов к Луне в 2028 году Технологии и медиа, 01:45 В России снова смогут открывать вытрезвители Общество, 01:30 Лукашенко отметил вклад «людей в погонах» в безопасность Белоруссии Политика, 01:14 Россиянам разрешили законно выходить на удаленную работу Общество, 01:00 ВОЗ одобрила применение первой вакцины от коронавируса Общество, 00:46 В России начали по-новому высчитывать МРОТ и прожиточный минимум Экономика, 00:30 В России изменились требования к автомобильным аптечкам Авто, 00:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

NYT сообщила об проблемах с вакцинацией в США из-за логистики

Медики и чиновники на местах связывают отставание от графика прививочной кампании с периодом отпусков, загруженностью системы здравоохранения и задержками поставок вакцины в государственные дома престарелых
Фото: Carlo Allegri / Reuters
Фото: Carlo Allegri / Reuters

Кампания по вакцинации населения США от коронавируса значительно отстает от графика из-за проблем с логистикой. Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание сообщает, что в штате Флорида медики использовали менее четверти доступных доз, несмотря на ожидание прививки пожилыми людьми. В Пуэрто-Рико поставки сорвались из-за отъезда сотрудников на Рождество. В Калифорнии врачи обеспокоены общей нехваткой препарата.

Таким образом к третьей неделе вакцинации в стране она отстает от графика. Изначально власти собирались привить до конца 2020 года 20 млн американцев. В среду федеральное правительство сообщило, что США получили 14 млн доз вакцин производства компаний Pfizer и Moderna. Однако по информации Центров по контролю и профилактике заболеваний, к этому дню инъекции были сделаны только 2,8 млн человек.

Власти США предупредили о риске махинаций с вакцинами против COVID-19
Технологии и медиа
Фото:Karen Ducey / Getty Images

В федеральном правительстве не до конца понимают причину задержек. Но, как пишет NYT, руководители департаментов здравоохранения на местах и главные врачи больниц указывают на несколько факторов. Один из них — сезон отпусков в связи с Рождеством и Новым годом. Второй фактор — задержки с поставками вакцины в подведомственные государству дома престарелых.

Еще одна из причин отставания от планов — нагрузка на персонал медучреждений и чиновников от здравоохранения, которым не хватает времени на детализацию прививочной кампании и распределение препаратов.

12 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило регистрацию вакцины, которую совместно разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech. Спустя час действующий президент Дональд Трамп заявил о начале вакцинации в течение суток.

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

В США сообщили о возможных махинациях с получением вакцины от COVID
Общество
Фото:Dado Ruvic / Reuters

Согласно планам властей, более 600 прививочных центров по всей стране должны были получить вакцины от COVID-19 14-16 декабря. В первую неделю между ними должны были распределить 2,9 млн доз препаратов. За вакцинацию на местах отвечают власти штатов и местные департаменты здравоохранения.

В конце декабря стало известно о возможных махинациях с вакцинами от коронавируса в штате Нью-Йорк. Полиция начала расследование в отношении местной сети клиник, которую заподозрили в неправомерном получении препаратов и передачи их частным лицам и нарушение плана вакцинации.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус вакцинация США логистика
Материалы по теме
Власти США предупредили о риске махинаций с вакцинами против COVID-19
Технологии и медиа
В США сообщили о возможных махинациях с получением вакцины от COVID
Общество
Главный инфекционист США допустил «всплеск COVID-19» после Нового года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter