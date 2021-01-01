NYT сообщила об проблемах с вакцинацией в США из-за логистики

Медики и чиновники на местах связывают отставание от графика прививочной кампании с периодом отпусков, загруженностью системы здравоохранения и задержками поставок вакцины в государственные дома престарелых

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Кампания по вакцинации населения США от коронавируса значительно отстает от графика из-за проблем с логистикой. Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание сообщает, что в штате Флорида медики использовали менее четверти доступных доз, несмотря на ожидание прививки пожилыми людьми. В Пуэрто-Рико поставки сорвались из-за отъезда сотрудников на Рождество. В Калифорнии врачи обеспокоены общей нехваткой препарата.

Таким образом к третьей неделе вакцинации в стране она отстает от графика. Изначально власти собирались привить до конца 2020 года 20 млн американцев. В среду федеральное правительство сообщило, что США получили 14 млн доз вакцин производства компаний Pfizer и Moderna. Однако по информации Центров по контролю и профилактике заболеваний, к этому дню инъекции были сделаны только 2,8 млн человек.

В федеральном правительстве не до конца понимают причину задержек. Но, как пишет NYT, руководители департаментов здравоохранения на местах и главные врачи больниц указывают на несколько факторов. Один из них — сезон отпусков в связи с Рождеством и Новым годом. Второй фактор — задержки с поставками вакцины в подведомственные государству дома престарелых.