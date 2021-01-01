Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
В Дагестане задымилась новогодняя елка на главной площади города Общество, 02:15 Хабиб ушел, а Белоруссия — центр мирового футбола. 2020 год в спорте Спорт, 02:00 Новогодние праздненства в Берлине. Прямая трансляция Общество, 01:56 Рогозин заявил об отправке космонавтов к Луне в 2028 году Технологии и медиа, 01:45 В России снова смогут открывать вытрезвители Общество, 01:30 Лукашенко отметил вклад «людей в погонах» в безопасность Белоруссии Политика, 01:14 Россиянам разрешили законно выходить на удаленную работу Общество, 01:00 ВОЗ одобрила применение первой вакцины от коронавируса Общество, 00:46 В России начали по-новому высчитывать МРОТ и прожиточный минимум Экономика, 00:30 В России изменились требования к автомобильным аптечкам Авто, 00:15 Папа римский Франциск пропустил новогоднюю службу из-за самочувствия Общество, 00:08 Новогоднее обращение Путина. Видео Общество, 31 дек 2020, 23:50 Как встречали Новый год в Москве. Видео Общество, 31 дек 2020, 23:34 Во Франции обнаружили завезенный из ЮАР новый штамм коронавируса Общество, 31 дек 2020, 22:57
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россиянам разрешили законно выходить на удаленную работу

Законом предусмотрена как полностью удаленная, так и комбинированная дистанционная работа. Работодатель сможет увольнять не выходящего на связь работника, но обязан компенсировать использование собственного компьютера работника
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Россиянам разрешили по закону уходить на удаленную работу. Соответствующий закон вступил в силу 1 января. Среди прочих норм теперь законодательно оформлены сохранение зарплаты при выходе на удаленную работу и обязанность руководителя обеспечить сотрудника все необходимым для удаленной работы. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает три вида удаленной работы.

  • дистанционная работа — сотрудник выполняет свои обязанности удаленно на постоянной основе вне территории работодателя;
  • временно удаленная работа — сотрудник переносит свою работу в дистанционный режим на какой-то определенной период;
  • комбинированный — подразумевает сочетание удаленного и очного труда и называется комбинированный.

Переход на дистанционную работу должен проводиться в результате соглашения между работодателем и сотрудником. Компания может перевести сотрудника на удаленную работу без его согласия в случае чрезвычайной ситуации.

Путин подписал закон об удаленной работе
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Что еще прописано в законе:

  • общение сотрудника с руководителем входит в рабочее время сотрудника;
  • нарушение личного времени сотрудника оплачивается как сверхурочная работа;
  • работодатель обязан обеспечить сотрудника всеми необходимыми средствами для работы на дому (программно-технические средства, средства защиты информации и т.д.). Если сотрудник работает на своем компьютере, программные продукты должны быть совместимы с программами работодателя, а работодатель должен выплатить компенсацию за использование оборудования работника;
  • сведения о занятости сотрудника по его желанию могут вноситься в электронную трудовую книжку;
  • заработная плата, если обязанности сотрудника при выходе на удаленную работу остались прежними, не уменьшается;
  • работодатель вправе уволить сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней не выходит на связь.

Рабочий день москвичей увеличился до 10 часов из-за перехода на удаленку
Бизнес
Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Законопроект был подготовлен депутатами и сенаторами. Позже Госдума и Совфед одобрили закон. В начале декабря его подписал президент России Владимир Путин.

Изменения, спровоцированные пандемией, появились и в оформлении больничных листов. Так, оформить электронный больничный с 14 декабря можно оставаясь дома, проконсультировавшись с врачом по видеосвязи. Кроме того, чтобы выйти на больничный, можно отправить работодателю только номер электронного больничного.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Маргарита Смотрина
удаленная работа закон коронавирус
Материалы по теме
Рабочий день москвичей увеличился до 10 часов из-за перехода на удаленку
Бизнес
Минобрнауки назвало фактор для снижения стоимости обучения на удаленке
Общество
Россияне назвали главные плюсы и минусы удаленной работы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter