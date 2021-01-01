Россиянам разрешили законно выходить на удаленную работу

Законом предусмотрена как полностью удаленная, так и комбинированная дистанционная работа. Работодатель сможет увольнять не выходящего на связь работника, но обязан компенсировать использование собственного компьютера работника

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Россиянам разрешили по закону уходить на удаленную работу. Соответствующий закон вступил в силу 1 января. Среди прочих норм теперь законодательно оформлены сохранение зарплаты при выходе на удаленную работу и обязанность руководителя обеспечить сотрудника все необходимым для удаленной работы. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает три вида удаленной работы.

дистанционная работа — сотрудник выполняет свои обязанности удаленно на постоянной основе вне территории работодателя;

— сотрудник выполняет свои обязанности удаленно на постоянной основе вне территории работодателя; временно удаленная работа — сотрудник переносит свою работу в дистанционный режим на какой-то определенной период;

— сотрудник переносит свою работу в дистанционный режим на какой-то определенной период; комбинированный — подразумевает сочетание удаленного и очного труда и называется комбинированный.

Переход на дистанционную работу должен проводиться в результате соглашения между работодателем и сотрудником. Компания может перевести сотрудника на удаленную работу без его согласия в случае чрезвычайной ситуации.