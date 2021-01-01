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Рабочий день москвичей увеличился до 10 часов из-за перехода на удаленку

Из-за перехода на дистанционный формат жители столицы стали работать до 10 часов в день. К такому выводу пришли эксперты компании МТС после анализа больших данных (Big Data). Результаты исследования опубликованы на сайте AdIndex.

«Мы медленнее приступали к задачам после пробуждения, но стали меньше времени тратить на обед и больше «задерживаться после работы». В среднем рабочий день увеличился до 10 часов», — пояснили эксперты.

Согласно данным исследования, на удаленный формат работы россияне стали переходить в марте 2020 года. В Москве, где ситуация была наиболее критической из-за распространения COVID-19, весной в таком режиме работали две трети всех офисных сотрудников. Сейчас их доля составляет 34%.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

При этом вместе с увеличением рабочего времени продолжительность сна выросла почти на час — до семи часов 25 минут. В среднем люди стали раньше ложиться и вставать на 30 минут позже.

Кроме того, по данным экспертов, на 30% сократилось количество увольнений по собственному желанию в сравнении с периодом до пандемии. Только к лету работодатели адаптировались к новым условиям и с июня количество откликающихся на вакансии людей увеличилось.

Ранее специалисты «Ростелеком-Солар» рассказали, что с марта по ноябрь 2020 года число увольнений среди топ-менеджеров российских компаний увеличилось на 20%. Основными причинами массовых увольнений стали напряженный рабочий график, перегрузки из-за двукратного роста количества онлайн-совещаний и необходимость работать в выходные.

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