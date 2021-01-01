Рабочий день москвичей увеличился до 10 часов из-за перехода на удаленку

Из-за перехода на дистанционный формат жители столицы стали работать до 10 часов в день. К такому выводу пришли эксперты компании МТС после анализа больших данных (Big Data). Результаты исследования опубликованы на сайте AdIndex.

«Мы медленнее приступали к задачам после пробуждения, но стали меньше времени тратить на обед и больше «задерживаться после работы». В среднем рабочий день увеличился до 10 часов», — пояснили эксперты.

Согласно данным исследования, на удаленный формат работы россияне стали переходить в марте 2020 года. В Москве, где ситуация была наиболее критической из-за распространения COVID-19, весной в таком режиме работали две трети всех офисных сотрудников. Сейчас их доля составляет 34%.

При этом вместе с увеличением рабочего времени продолжительность сна выросла почти на час — до семи часов 25 минут. В среднем люди стали раньше ложиться и вставать на 30 минут позже.