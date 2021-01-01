В России изменились правила оформления больничных листов
В России вступили в силу новые правила оформления больничных, текст приказа Минздрава опубликован на интернет-портале правовой информации.
Новые правила вводятся, чтобы облегчить работу медучреждений и упростить процесс выдачи больничных в период пандемии COVID-19. Главные нововведения:
- Больничный смогут оформить руководители, которые являются единственными учредителями, а также лица, приговоренные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду.
- Тем, кто совмещает две работы, не придется оформлять больничный дважды. Работодателю будет достаточно отправить номер электронного больничного.
- Оформить электронный больничный лист теперь можно при удаленной консультации врача с применением телемедицинских технологий. Лечиться отправят, если врач диагностировал заболевание, представляющее опасность для окружающих.
Изменения появились и в правилах оформления больничного листа по уходу за ребенком. Теперь взрослому, который ушел в отпуск по уходу за ребенком от семи до 15 лет, предоставляется больничный на весь период болезни ребенка, независимо от того, осуществляется лечение дома или в медицинском учреждении. Раньше отпуск по уходу предоставлялся только на семь дней.