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В России изменились правила оформления больничных листов

Работа Центра телемедицины
Работа Центра телемедицины (Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»)

В России вступили в силу новые правила оформления больничных, текст приказа Минздрава опубликован на интернет-портале правовой информации.

Новые правила вводятся, чтобы облегчить работу медучреждений и упростить процесс выдачи больничных в период пандемии COVID-19. Главные нововведения:

  • Больничный смогут оформить руководители, которые являются единственными учредителями, а также лица, приговоренные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду.
  • Тем, кто совмещает две работы, не придется оформлять больничный дважды. Работодателю будет достаточно отправить номер электронного больничного.
  • Оформить электронный больничный лист теперь можно при удаленной консультации врача с применением телемедицинских технологий. Лечиться отправят, если врач диагностировал заболевание, представляющее опасность для окружающих.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Изменения появились и в правилах оформления больничного листа по уходу за ребенком. Теперь взрослому, который ушел в отпуск по уходу за ребенком от семи до 15 лет, предоставляется больничный на весь период болезни ребенка, независимо от того, осуществляется лечение дома или в медицинском учреждении. Раньше отпуск по уходу предоставлялся только на семь дней.

Если один из членов семьи ушел в отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, то другой член семьи может взять больничный для ухода за другим заболевшим ребенком.

В 2016 году правительство России одобрило законопроект, предполагавший использование наряду с бумажными электронные больничные. Тогда это было связано с желанием Министерства труда сделать прозрачнее обмен информацией о страховых случаях, облегчить процесс оформления документов для пациентов и снизить трудозатраты на оформление бумажных бюллетеней в больницах и страховых организациях. Внедрение электронных больничных листов на всей территории России началось с 2017 года.

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