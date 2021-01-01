В России изменились правила оформления больничных листов

Если один из членов семьи ушел в отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, то другой член семьи может взять больничный для ухода за другим заболевшим ребенком.

В 2016 году правительство России одобрило законопроект, предполагавший использование наряду с бумажными электронные больничные. Тогда это было связано с желанием Министерства труда сделать прозрачнее обмен информацией о страховых случаях, облегчить процесс оформления документов для пациентов и снизить трудозатраты на оформление бумажных бюллетеней в больницах и страховых организациях. Внедрение электронных больничных листов на всей территории России началось с 2017 года.