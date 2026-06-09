В эстонском Тарту произошло масштабное отключение электричества

Тарту (Фото: trabantos / Shutterstock)

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Значительная часть Тарту в Эстонии вечером 9 июня осталась без света из-за сбоя во время плановых ремонтных работ, сообщает ERR.

«Признаков кибератаки нет», — заявили в Департаменте государственной инфосистемы Эстонии (RIA).

По данным издания, авария произошла на одной из ключевых подстанций оператора магистральных сетей Elering. Без электроснабжения остались районы Аннелинн, Веэрику, Юлейыэ, Раади, Карлова и центр Тарту. Из-за отключения светофоров на дорогах образовались пробки. Сбой также затронул несколько населенных пунктов за пределами города.

В компании Elering сообщили, что неполадки возникли в 17:07 во время плановых ремонтных работ. Электроснабжение было полностью восстановлено спустя около 20 минут.