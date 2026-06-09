АдГ потребовала от Украины репарации из-за подрыва «Северных потоков» АдГ: Украина должна платить ФРГ репарации после подрыва «Северных потоков»

Фото: Hannibal Hanschke / EPA / ТАСС

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Оппозиционная немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала Украину выплатить ФРГ репарации за отсутствие доступа к дешевой ископаемой энергии после подрыва «Северных потоков». Об этом заявила сопредседатель АдГ Алиса Вайдель на брифинге. Видео опубликовано на YouTube-канале AfD-Fraktion Bundestag.

Вайдель заявила, что военный конфликт между Россией и Украиной должен быть прекращен, а Германии не следует оказывать Киеву военную и финансовую помощь. Кроме того, политик призвала Украину объяснить, какую роль государство сыграло в подрыве газопроводов «Северный поток». «Украина должна была бы выплачивать репарации Федеративной Республике Германия, поскольку из-за утраты дешевой ископаемой энергии нам и всей Европе был нанесен огромный ущерб», — сказала Вайдель.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Прокачка на первом была остановлена для ремонтных работ, второй не был введен в эксплуатацию. Из четырех ниток были повреждены три. Компания-оператор Nord Stream AG отказывалась прогнозировать сроки восстановления газопроводов из-за беспрецедентного разрушения.

После этого АдГ неоднократно выступала за введение «Северных потоков» в эксплуатацию и требовала привлечения к ответственности виновных в подрыве трубопроводов.

В мае 2026 года АдГ заявила о намерении в случае победы на выборах в сентябре отремонтировать «Северные потоки» и восстановить работу газопроводов. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что поставки газа по сохранившейся нитке газопровода «Северный поток-2» могут быть возобновлены в любой момент.

В январе 2026 года Федеральный суд Германии (BGH) опубликовал документы, в которых говорится, что взрывы на газопроводах «Северный поток» с высокой долей вероятности были совершены по приказу другого государства, скорее всего Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ноябре 2025 года о непричастности страны к подрыву «Северных потоков».