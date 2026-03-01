Президент Ирана назвал убийство Верховного лидера страшным преступлением
Президент Ирана: убийство аятоллы Хаменеи является страшным преступлением
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал убийство верховного лидера Али Хаменеи страшным преступлением и пообещал отомстить за него. Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.
«Это страшное преступление не останется без ответа и впишет новую страницу в историю исламского мира и шиитства. <...> Мы с полной решимостью и силой заставим каяться исполнителей и организаторов этого тяжкого преступления», — говорится в сообщении.
Хеменеи погиб накануне в результате израильских ударов по Ирану. Сначала о его смерти сообщили ряд израильских и американских СМИ и политиков.
В частности, президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social: «Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв».
На фоне смерти верховного лидера в республике начались митинги.
Читайте РБК в Telegram.