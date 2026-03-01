Крупнейший порт на Ближнем Востоке загорелся после падения обломка БПЛА

В ОАЭ обломки сбитого средствами ПВО беспилотника вызвали пожар на одном из причалов в порту Джебель-Али, сообщила пресс-служба правительства Дубая в соцсети X.

Информации о пострадавших нет, идет работа по ликвидации пожара.

«Призываем общественность не распространять старое видео пожара в порту Джебель-Али от 7 июля 2021 года, так как оно может вводить в заблуждение», — предупредили представители администрации Дубая.

Порт Джебель-Али — крупнейший морской порт на Ближнем Востоке и один из самых больших искусственных портов в мире. Расположен примерно в 35 км к юго-западу от центра Дубая. Является главным торгово-логистическим узлом ОАЭ.

Также минувшей ночью дрон атаковал пятизвездочную отель-башню Бурдж-аль-Араб в Дубае, вызвав пожар. Информации о пострадавших нет.

Ранее этой же ночью беспилотники ударили по международному аэропорту Дубая, все рейсы приостановлены. По данным властей города, пострадали по меньшей мере четыре человека. Позже пресс-служба воздушной гавани сообщила об одном погибшем и семерых пострадавших в результате удара.