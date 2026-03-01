Один человек погиб при атаке БПЛА на аэропорт в Абу-Даби

В результате атаки дрона на международный аэропорт Зайед в Абу-Даби, еще семеро получили ранения, сообщила пресс-служба аэропорта в соцсети Х.

«Власти Абу-Даби реагируют на нападение на международный аэропорт Зайед с помощью дрона, в результате которого погиб один гражданин Азии и 7 человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнили, что дополнительная информация об инциденте будет предоставлена позже. «Министерство обороны подтверждает, что реагирование на угрозу было осуществлено сразу после ее обнаружения в соответствии с заранее утвержденным оперативным планом, при этом все ракеты были сбиты до достижения ими территории государства», — говорится в сообщении.

