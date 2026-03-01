Операция США против Ирана

Трамп пообщался с лидерами Британии и Турции на фоне операции в Иране

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и эмиром Кувейта шейхом Машаалем аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом на фоне операции в Иране. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.

«Президент Трамп только что провел телефонный разговор с лидерами Великобритании, Кувейта и Турции», — написала она.

Утром 28 февраля президент Трамп объявил о начале военной операции против Ирана. Израильские и американские военные нанесли удары по территории республики, включая столицу — Тегеран. Иран в ответ ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Несмотря на поддержку Тегерана, Эрдоган осудил ответные меры республики. Он назвал эти удары неприемлемыми. Сообщив о позиции Стамбула, Эрдоган также заявил, что ранее проводил телефонные переговоры с Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, однако, отметил он, восстановить доверие между сторонами не удалось.

