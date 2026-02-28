Операция США против Ирана

Reuters узнал о докладах Трампу про риски и выгоду перед ударом по Ирану

Reuters: Трампу докладывали о рисках и выгоде операции против Ирана

Roberto Schmidt / Getty Images

Дональд Трамп (Фото: Roberto Schmidt / Getty Images)

Перед ударами по Ирану президенту США Дональду Трампу в ходе брифингов доложили как о высоких рисках операции, которую Пентагон назвал «Эпическая ярость», так и о потенциальной выгоде для Вашингтона, сообщил Reuters американский чиновник.

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. И Израиль, и США назвали среди целей боевых действий свержение правящего в Иране режима. Также они заявили, что стремятся не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

Иран отреагировал масштабным запуском ракет и беспилотников. Атаке подвергся не только Израиль, но и другие страны Ближнего Востока. В частности, взрывы прогремели в Бахрейне, ОАЭ, Катаре, Кувейте, Иордании и Саудовской Аравии, где находятся военные базы США.

Брифинги, проведенные для Трампа его командой, помогают объяснить, как он принял решение о «самой рискованной военной операции США со времен вторжения в Ирак в 2003 году», отмечает агентство.

В преддверии атаки Трамп получил несколько докладов: от директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, главы Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна, госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета. В четверг, 26 февраля, глава Центрального командования ВС (CENTCOM) адмирал Брэд Купер также вылетел в Вашингтон для участия в обсуждениях в ситуационном центре Белого дома.

Другой американский чиновник рассказал Reuters, что перед ударами Белый дом был проинформирован о ряде рисков, связанных с операцией против Ирана, включая ответные удары по нескольким американским базам в регионе и атаки на американские войска в Ираке и Сирии.

Сам Трамп, объявляя о «масштабной и непрерывной» операции против Тегерана, признал, что ставки высоки: «Жизни храбрых американских героев могут быть потеряны, у нас могут быть потери — так часто бывает на войне, — но мы делаем это не ради сегодняшнего дня. Мы делаем это ради будущего, и это благородная миссия».

Американский лидер следил за развитием событий в Иране в течение ночи из резиденции в Мар-а-Лаго, совещаясь с членами своей команды по национальной безопасности, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Трамп также поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Левитт, перед операцией Рубио уведомил конгресс. Глава Госдепа обзвонил всех из Gang of Eight (восемь высокопоставленных членов конгресса из обеих партий, получающих секретные брифинги о тайных операциях), ему удалось связаться и проинформировать об ударах семерых из восьми членов, сообщила пресс-секретарь. «Президент и его команда по национальной безопасности будут продолжать внимательно следить за ситуацией в течение всего дня», — добавила она.

