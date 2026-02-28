Операция США против Ирана

Заявление Дональда Трампа о начале военной операции против Ирана. Видео

Дональд Трамп выступил с обращением из-за военной операции против Ирана

Американский президент Дональд Трамп в видеообращении, опубликованном в Truth Social, заявил, что в ходе военной операции в Иране США хотят «уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима».

«Наша цель — защита американского народа. Для этого нужно ликвидировать непосредственные угрозы со стороны иранского режима (...). Его деятельность напрямую угрожает США, нашим войскам и базам за рубежом, а также — нашим союзникам по всему миру», — сказал Трамп.

По его словам, операция направлена против ядерной и ракетной программы Ирана, цель — не допустить получение Тегераном ядерного оружия.

Также американский президент призвал жителей Ирана, когда удары по стране закончатся, свергнуть режим и «взять власть в свои руки». «Пришло время для всех слоев иранского народа — персов, курдов, азербайджанцев, белуджей и ахвазцев — сбросить иго тирании и установить свободный и мирный Иран», — сказал Трамп.

Свою операцию против Ирана США назвали «Эпическая ярость».

