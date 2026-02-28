AZUR air сообщила о корректировках рейсов на Мальдивы из-за Ирана

Авиакомпания AZUR air корректирует рейсы на Мальдивы в связи с закрытием воздушного пространства Ирана, сообщает пресс-служба перевозчика.

«В связи с закрытием воздушного пространства Ирана AZUR air меняет маршрут полетов по направлению Москва — Мальдивы — Москва», — говорится в сообщении.

Как сообщили в авиакомпании, полеты будут выполняться в обход закрытой зоны. В связи с этим возможно увеличение времени в пути, а также не исключается выполнение рейсов с дополнительной посадкой.

Пассажирам рекомендовали заранее проверять статус рейса и учитывать возможные изменения при планировании трансферов и стыковок.

Утром 28 февраля Израиль нанес «превентивные» удары по Ирану. Вскоре обе страны закрыли свои воздушные пространства. Также позднее поступили Бахрейн, Катар и ОАЭ. Кувейт отменил все полеты в Иран «до уведомления»