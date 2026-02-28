Израиль начал «превентивную атаку» на Иран
Израиль нанес превентивный удар по Ирану, объявил израильский министр обороны Исраэль Кац, передает Channel 12.
«Государство Израиль нанесло превентивный удар по Ирану, в результате чего в ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по Государству Израиль», — приводит телеканал его слова.
Кац объявил чрезвычайное положение в стране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о сиренах и уведомлениях о том, что израильтянам необходимо находиться поблизости от укрытий. С 9:00 мск в Израиле запрещены образовательные мероприятия, собрания и работа в офисе, за исключением основных секторов.
В Тегеране произошли три взрыва, сообщает местное агентство Fars. Mehr пишет, что несколько ракет упали на университетской улице и в районе Джумхури. Это центральная площадь в Тегеране. Рядом находится резиденция лидеров Ирана — дворец Саадабад.
Позже Tasnim сообщил о новых взрывах в иранской столице.
Накануне США объявили о вывозе части дипломатов и их семей из Израиля и рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в страну. Великобритания отозвала сотрудников своего посольства в Иране, также рекомендовав гражданам соблюдать меры безопасности.
Материал дополняется.
