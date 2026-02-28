 Перейти к основному контенту
Война Израиля и Ирана⁠,
0

Израиль начал «превентивную атаку» на Иран

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Израиль нанес превентивный удар по Ирану, объявил израильский министр обороны Исраэль Кац, передает Channel 12.

«Государство Израиль нанесло превентивный удар по Ирану, в результате чего в ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по Государству Израиль», — приводит телеканал его слова.

Кац объявил чрезвычайное положение в стране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о сиренах и уведомлениях о том, что израильтянам необходимо находиться поблизости от укрытий. С 9:00 мск в Израиле запрещены образовательные мероприятия, собрания и работа в офисе, за исключением основных секторов.

В Тегеране произошли три взрыва, сообщает местное агентство Fars. Mehr пишет, что несколько ракет упали на университетской улице и в районе Джумхури. Это центральная площадь в Тегеране. Рядом находится резиденция лидеров Ирана — дворец Саадабад.

Позже Tasnim сообщил о новых взрывах в иранской столице. 

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
Политика
Посольство США в Израиле

Накануне США объявили о вывозе части дипломатов и их семей из Израиля и рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в страну. Великобритания отозвала сотрудников своего посольства в Иране, также рекомендовав гражданам соблюдать меры безопасности.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
