 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана⁠,
0

Израиль нанес удар по Ирану вместе с США

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Израиль атакует Иран совместно с США. NYT пишет, что американские удары наносятся по военным объектам

Атаку на Иран проводят Израиль и США, сообщают Channel 12 и The Wall Street Journal.

Американские чиновники заявили The New York Times, что в США ожидают, что эта атака будет более масштабной, чем операция Вашингтона с ударами по иранским ядерным объектам в июне 2025-го.

Утром Израиль объявил о «превентивном ударе» по Ирану. В Израиле в связи с ожиданием ответной атаки ввели режим чрезвычайной ситуации. Запрещены собрания, занятия в школах и работа в офисе.

Израиль нанес удар по Ирану вместе с США
Video

Иранские агентства сообщают о взрывах в Тегеране, его пригороде Кередже, Исфахане (там находится один из объектов ядерной программы Ирана), Керманшахе (там расположен нефтеперерабатывающий завод) и Куме.

Источники в иранской оппозиции рассказали Channel 12, что целями некоторых ударов были резиденций иранских лидеров. Амеркианский чиновник сообщил NYT, что целями американских ударов на данной этапе являются военные объекты Ирана. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Иран Израиль США
Материалы по теме
NYT раскрыла ожидания США от атаки на Иран
Политика
Операция Израиля против Ирана получила название «Защитник Иуды»
Политика
Иран вслед за Израилем закрыл воздушное пространство
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 27 фев, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 27 фев, 17:27
Reuters сообщил, что Иран готовит ответный сокрушительный удар Политика, 10:43
Израиль сменил название операции против Ирана на «Львиный рык» Политика, 10:38
Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана Политика, 10:37
Как ракеты Израиля летели на Иран над Ираком. Видео Политика, 10:36
Глава ПКР назвал участников церемонии открытия Паралимпиады от России Спорт, 10:35
Свободные ниши в онлайн-торговле: на чем заработать в 2026 годуПодписка на РБК, 10:33
РСТ сообщило, что Россия не отменяла рекомендации по Ирану и Израилю Политика, 10:32
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В пяти городах Ирана прогремели взрывы Политика, 10:29
NYT раскрыла ожидания США от атаки на Иран Политика, 10:28
Reuters узнал, что верховного лидера Ирана вывезли из Тегерана Политика, 10:25
Команда Большунова и Степановой выиграла эстафету на чемпионате России Спорт, 10:24
Иран вслед за Израилем закрыл воздушное пространство Политика, 10:23
Операция Израиля против Ирана получила название «Защитник Иуды» Политика, 10:22
В Тегеране частично пропала мобильная связь Политика, 10:20