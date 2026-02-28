Израиль нанес удар по Ирану вместе с США
Атаку на Иран проводят Израиль и США, сообщают Channel 12 и The Wall Street Journal.
Американские чиновники заявили The New York Times, что в США ожидают, что эта атака будет более масштабной, чем операция Вашингтона с ударами по иранским ядерным объектам в июне 2025-го.
Утром Израиль объявил о «превентивном ударе» по Ирану. В Израиле в связи с ожиданием ответной атаки ввели режим чрезвычайной ситуации. Запрещены собрания, занятия в школах и работа в офисе.
Иранские агентства сообщают о взрывах в Тегеране, его пригороде Кередже, Исфахане (там находится один из объектов ядерной программы Ирана), Керманшахе (там расположен нефтеперерабатывающий завод) и Куме.
Источники в иранской оппозиции рассказали Channel 12, что целями некоторых ударов были резиденций иранских лидеров. Амеркианский чиновник сообщил NYT, что целями американских ударов на данной этапе являются военные объекты Ирана.
