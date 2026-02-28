В аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничения требуются для обеспечения безопасности полетов, следует из сообщения.
Такие же меры были приняты ночью и днем 26 февраля. В первый раз они действовали чуть более двух часов, во второй раз — не менее 17 часов. Их сняли утром 27 февраля.
В остальных воздушных гаванях ограничения сняты.
