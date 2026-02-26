Шереметьево сообщил об ограничениях на прием и выпуск рейсов
Аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в периметре воздушного пространства в связи с действием сигнала «ковер», сообщила пресс-служба авиагавани.
«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.
Аэропорт также предупредил о возможных корректировках в расписании рейсов.
Позже пресс-служба Шереметеьво сообщила о снятии ограничений, они продлились около 15 минут.
Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин 26 февраля сообщал об уничтожении 13 беспилотников на подлете к Москве.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу