Атаки беспилотников на Москву⁠
0

Шереметьево сообщил об ограничениях на прием и выпуск рейсов

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Ограничения в столичном аэропорту ввели в связи с действием сигнала «ковер». Позже их отменили спустя 15 минут. Собянин сообщил о перехвате 13 дронов на подлете к Москве
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в периметре воздушного пространства в связи с действием сигнала «ковер», сообщила пресс-служба авиагавани.

«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.

Аэропорт также предупредил о возможных корректировках в расписании рейсов.

Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 13
Политика
Москва

Позже пресс-служба Шереметеьво сообщила о снятии ограничений, они продлились около 15 минут.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин 26 февраля сообщал об уничтожении 13 беспилотников на подлете к Москве.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Шереметьево ограничения
