Рейс Фукуок — Казань вернулся в аэропорт вылета

AZUR air: рейс Фукуок — Казань вернулся в аэропорт по технической причине

Рейс ZF-2620 Фукуок — Казань вернулся во вьетнамский аэропорт по технической причине. Он совершил посадку в аэропорту Фукуока в 20:37 мск, сообщает пресс-служба авиакомпании AZUR air.

«Посадка прошла в штатном режиме. Самолет не подавал сигнал бедствия. Экипаж полностью контролировал параметры полета», — пояснила пресс-служба.

После приземления судна специалисты авиакомпании начали проверку самолета. По ее итогам примут решение о дальнейшем выполнении рейса. Работу с пассажирами проведут представители авиакомпании.

Телеграм-канал Baza сообщает, что пассажиры увидели огонь за бортом в иллюминаторах. После взлета самолета в одном из двигателей, по словам пассажиров, случились несколько хлопков.

Около 50 минут самолет кружил над островом, впоследствии приземлившись на Фукуоке, пишет Baza. После высадки пассажиры заметили, что левое шасси было повреждено — колеса дымились и выглядели пробитыми.

17 февраля в аэропорт вылета вернулся самолет, совершавший рейс Нарьян-Мар — Уфа. Он совершил посадку из-за технической неисправности. Для выполнения рейса в аэропорт направили резервный борт. По предварительной информации, во время полета сработала сигнализация датчика незакрытой входной двери.