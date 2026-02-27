 Перейти к основному контенту
Общество
Появилось видео с места посадки съехавшего за полосу самолета в Пулково

Появилось видео с места посадки съехавшего за полосу самолета в Пулково
Video

В аэропорту Пулково самолет из Екатеринбурга выкатился за пределы рулежной дорожки во время посадки, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

На видео показано отправление автобуса с пассажирами рейса из Екатеринбурга после посадки в Пулково.

На борту находились 138 пассажиров и семь членов экипажа. По данным прокуратуры, никто не пострадал, все благополучно покинули самолет.

Самолет с пассажирами выкатился за пределы полосы в Пулково
Общество
Фото:Северо-Западная транспортная прокуратура

По предварительным данным, причиной инцидента могли стать сложные погодные условия, в Петербурге после снегопада наблюдается переход температуры через ноль, что создает риск гололедицы.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
