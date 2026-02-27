Появилось видео с места посадки съехавшего за полосу самолета в Пулково
В аэропорту Пулково самолет из Екатеринбурга выкатился за пределы рулежной дорожки во время посадки, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
На видео показано отправление автобуса с пассажирами рейса из Екатеринбурга после посадки в Пулково.
На борту находились 138 пассажиров и семь членов экипажа. По данным прокуратуры, никто не пострадал, все благополучно покинули самолет.
По предварительным данным, причиной инцидента могли стать сложные погодные условия, в Петербурге после снегопада наблюдается переход температуры через ноль, что создает риск гололедицы.
