Общество⁠,
0

Грузинский телеканал опроверг обвинения в пророссийской направленности

Грузинский телеканал Imedi опроверг обвинения в пророссийской направленности

Замдиректора телевизионной грузинской компании Imedi TV Ираклий Чихладзе отверг обвинения Великобритании в распространении «российской дезинформации», ставшие причиной санкций, сообщает Reuters.

«Цензурировать грузинскую аудиторию просто немыслимо, и никакого пересмотра или изменения редакционной политики не планируется», — заявил он агентству. 

При этом власти Великобритании отдельно выделили, что телеканал говорит об украинском правительстве как о нелегитимном и называет его марионеткой Запада. Чихладзе отметил, что телеканал занимается «объективной журналистикой», и отверг необходимость введения против него санкций.

Трамп заявил о желании отмены санкций против России после достижения мира
Политика
Дональд Трамп

Введение санкций также осудила правящая партия Грузии «Грузинская мечта», которая вызвала в МИД Грузии британского посла.

Санкции ввели 24 февраля. Ограничения также коснулись другого телеканала — PosTV, который, как и Imedi TV, обвинили в распространении ложных нарративов о военной операции на Украине. Его основатель также осудил санкции.

Согласно данным руководителя информационной службы телеканала Натии Сонгулашвили, телеканал смотрят порядка 30% жителей Грузии. До недавнего времени он принадлежал гражданину США Ираклию Рухадзе, который проживает в Британии и в феврале продал свои акции организации Prime Media Global.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
обвинения «пророссийская пропаганда» Грузия санкции
