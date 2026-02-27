Грузинский телеканал опроверг обвинения в пророссийской направленности

Замдиректора телевизионной грузинской компании Imedi TV Ираклий Чихладзе отверг обвинения Великобритании в распространении «российской дезинформации», ставшие причиной санкций, сообщает Reuters.

«Цензурировать грузинскую аудиторию просто немыслимо, и никакого пересмотра или изменения редакционной политики не планируется», — заявил он агентству.

При этом власти Великобритании отдельно выделили, что телеканал говорит об украинском правительстве как о нелегитимном и называет его марионеткой Запада. Чихладзе отметил, что телеканал занимается «объективной журналистикой», и отверг необходимость введения против него санкций.

Введение санкций также осудила правящая партия Грузии «Грузинская мечта», которая вызвала в МИД Грузии британского посла.

Санкции ввели 24 февраля. Ограничения также коснулись другого телеканала — PosTV, который, как и Imedi TV, обвинили в распространении ложных нарративов о военной операции на Украине. Его основатель также осудил санкции.

Согласно данным руководителя информационной службы телеканала Натии Сонгулашвили, телеканал смотрят порядка 30% жителей Грузии. До недавнего времени он принадлежал гражданину США Ираклию Рухадзе, который проживает в Британии и в феврале продал свои акции организации Prime Media Global.