Война санкций⁠,
Посла Британии вызвали в МИД Грузии из-за санкций

Посла Британии вызвали в МИД Грузии из-за санкций против телеканалов
Сюжет
Война санкций
Министерство вызвало дипломата из-за санкций Лондона против телеканалов «Имеди» и PosTV и потребовало объяснений
Мака Бочоришвили
Мака Бочоришвили (Фото: Boglarka Bodnar / EPA / ТАСС )

Посла Британии в Грузии Гарета Уорда вызвали в МИД республики в связи с британскими санкциями против грузинских телеканалов «Имеди» и PosTV, сообщила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2».

«У нас была связь с британской стороной. Завтра я ожидаю, что британский посол приедет в Министерство иностранных дел. Мы требуем объяснения того, в чем лежит основа такого решения, что грузинское телевидение было [внесено в список санкций]», — сказала она.

В Грузии не будет нарушено право на свободу СМИ в отношении ни одной телекомпании, в том числе «Имеди» и PosTV, подчеркнул премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Великобритания ввела санкции против двух грузинских СМИ
Политика
Фото:Chris J Ratcliffe / Getty Images

Великобритания ввела ограничения против двух грузинских телеканалов накануне, 24 февраля. Их включили в масштабный пакет антироссийских санкций, куда внесли 297 позиций. Reuters отмечал, что ограничения против «Имеди» и PosTV введены за «российскую дезинформацию». Ограничительные меры включают замораживание активов и имущества, принадлежащих вещательным компаниям в Великобритании, а также запрет для их владельцев управлять другими компаниями, базирующимися в Соединенном Королевстве.

Лондон объяснил эти меры тем, что телеканал «Имеди» «распространял ложные сведения, представляющие правительство Украины как «нелегитимное» или «марионетку» Запада». «Имеди» назвал санкции «бесполезными» и заявил, что продолжит служить грузинскому народу.

Основатель PosTV Шалва Рамишвили осудил решение Великобритании и предположил, что Лондон принял его, «потому что мы не утверждаем, что Украина побеждает Россию».

Великобритания ввела санкции против двух грузинских СМИ
Политика
Фото:Chris J Ratcliffe / Getty Images

Newsgeorgia пишет, что на данный момент четверо из пяти членов экстренно покинули наблюдательский совет телеканала «Имеди» — спустя менее чем сутки после введения Великобританий санкций. Согласно выписке из публичного реестра, совет покинули председатель Ираклий Рухадзе, его заместитель Георгий Каландаришвили, а также члены Георгий Бахтадзе и Давид Шония. Все они запросили ускоренное рассмотрение заявлений за дополнительную плату. Рухадзе, которому принадлежал «Имеди», утверждает, что решение связано лишь со сменой владельца.

Ранее Великобритания заявила о прекращении поддержки правительственных программ в Грузии и ограничении взаимодействия с партией «Грузинская мечта».

Контрольным пакетом акций PosTV владеет депутат партии «Сила народа» и бывший член «Грузинской мечты» Виктор Джапаридзе. В 2022 году он приобрел 52% в телекомпании.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Грузия санкции телевидение Великобритания
