Сбежавшего из-под конвоя в Москве осужденного задержали

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Сбежавший из-под конвоя в центре Москвы осужденный задержан. Об этом сообщило ГУ МВД по столице в Мax.

Гражданина пытались доставить в суд в Таганском районе для избрания меры пресечения, но он сумел скрыться.

Мужчина 2001 года рождения находился в одном из хостелов.

Он подозревается в совершении преступления по статье 161 Уголовного кодекса (грабеж). Расследование уголовного дела продолжается.

Мужчина должен был предстать перед судом по вопросу замены принудительных работ на лишение свободы из-за уклонения от наказания.

В суде уточнили, что мужчина находился на улице вместе с полицейским. Там он ждал адвоката. Сотрудник полиции пошел к входу в здание, а мужчина побежал в другую сторону.