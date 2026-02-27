Сбежавшего из-под конвоя в Москве осужденного задержали
Сбежавший из-под конвоя в центре Москвы осужденный задержан. Об этом сообщило ГУ МВД по столице в Мax.
Гражданина пытались доставить в суд в Таганском районе для избрания меры пресечения, но он сумел скрыться.
Мужчина 2001 года рождения находился в одном из хостелов.
Он подозревается в совершении преступления по статье 161 Уголовного кодекса (грабеж). Расследование уголовного дела продолжается.
Мужчина должен был предстать перед судом по вопросу замены принудительных работ на лишение свободы из-за уклонения от наказания.
В суде уточнили, что мужчина находился на улице вместе с полицейским. Там он ждал адвоката. Сотрудник полиции пошел к входу в здание, а мужчина побежал в другую сторону.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны