Полицейские поймали затушивших вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Полицейские поймали затушивших вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге
Два человека ночью залили горящее пламя мемориала «Вечный огонь» на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, полиция задержала подозреваемых. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Сотрудники полиции, изучив записи с камер видеонаблюдений, обнаружили, что двое людей примерно в полночь вылили жидкость из бутылки на Вечный огонь на Марсовом поле. При дальнейшем разбирательстве полицейские установили, что залившими огонь могут быть двое приехавших из Екатеринбурга молодых людей, их задержали в съемной квартире в Курдово.

В России ввели наказание за осквернение воинских захоронений
Общество

Следователи возбудили дело по ст. 243.4 Уголовного кодекса России — Уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков. Максимальная санкция — до пяти лет лишения свободы.

На кадрах, опубликованных Волк, видно, как в темное время суток, два неизвестных подходят к горящему пламени, греют руки, а затем один из них выливает на огонь жидкость из бутылки. На допросе один из задержанных говорит, что у него был алкоголь, и он вылил его «прямо на огонь», молодой человек также признал вину.

Огонь был зажжен в 1957 году в память погибшим в войнах и революциях. Вечный огонь, зажженный на Марсовом поле 6 ноября 1957 года, считается первым в СССР.

