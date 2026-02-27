Суд объяснил, как осужденный сумел сбежать перед заседанием
От здания Таганского районного суда из-под надзора полицейского убежал осужденный, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Инцидент произошел 26 февраля. Представление о заключении Алиева под стражу поступило в суд в 17:00. Мужчина должен был предстать перед судом по вопросу замены принудительных работ на лишение свободы из-за уклонения от наказания. «Было возвращено постановлением суда без рассмотрения в связи с недоставлением Алиева сотрудниками полиции в судебное заседание», — говорится в сообщении.
В пресс-службе суда уточнили, что перед судебным заседанием мужчина находился на улице вместе с полицейским. Там он ждал адвоката. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, когда сотрудник полиции пошел ко входу в здание, Алиев побежал в другую сторону. Полицейский побежал вслед за мужчиной.
В сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге из здания суда сбежал экс-чиновник региональных управлений Росреестра и Росимущества Борис Авагян, обвиняемый по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Его объявили в розыск. Позднее Авагяна нашли мертвым в туалете консульства Армении.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане
Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана
В России создали учебник по беспилотникам для старших классов
Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине
Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%