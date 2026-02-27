 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд объяснил, как осужденный сумел сбежать перед заседанием

В Москве осужденный сбежал перед заседанием об изменении наказания
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram

От здания Таганского районного суда из-под надзора полицейского убежал осужденный, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Инцидент произошел 26 февраля. Представление о заключении Алиева под стражу поступило в суд в 17:00. Мужчина должен был предстать перед судом по вопросу замены принудительных работ на лишение свободы из-за уклонения от наказания. «Было возвращено постановлением суда без рассмотрения в связи с недоставлением Алиева сотрудниками полиции в судебное заседание», — говорится в сообщении.

В пресс-службе суда уточнили, что перед судебным заседанием мужчина находился на улице вместе с полицейским. Там он ждал адвоката. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, когда сотрудник полиции пошел ко входу в здание, Алиев побежал в другую сторону. Полицейский побежал вслед за мужчиной.

В Белгородской области сбежал обвиняемый в убийстве военный
Политика

В сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге из здания суда сбежал экс-чиновник региональных управлений Росреестра и Росимущества Борис Авагян, обвиняемый по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Его объявили в розыск. Позднее Авагяна нашли мертвым в туалете консульства Армении.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
побег Таганский суд Москвы
