В России впервые с прошлой осени подешевели огурцы

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Цены на огурцы снизились почти на 10 руб. впервые с октября 2025 года, следует из статистических данных Росстата.

На 24 февраля 2026 года свежие огурцы стоят 96,24 руб.

Ценник на огурцы поднялся в период с начала до середины октября с 99,93 до 104,06 руб. и с тех пор оставался либо примерно на том же уровне, либо слегка поднимался. К 12 января показатель увеличился до 121,29 руб., после чего держался на уровне 104–106 руб.

Согласно данным Росстата на 9 февраля, с конца декабря 2025 года 1 кг свежих огурцов подорожал на 50,2%, став самым дорогим товаром среди измеряемых.

16 февраля цена упала до 100,92 руб., а к 24 февраля — до 96,24 руб.