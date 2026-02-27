В России впервые с прошлой осени подешевели огурцы
Цены на огурцы снизились почти на 10 руб. впервые с октября 2025 года, следует из статистических данных Росстата.
На 24 февраля 2026 года свежие огурцы стоят 96,24 руб.
Ценник на огурцы поднялся в период с начала до середины октября с 99,93 до 104,06 руб. и с тех пор оставался либо примерно на том же уровне, либо слегка поднимался. К 12 января показатель увеличился до 121,29 руб., после чего держался на уровне 104–106 руб.
Согласно данным Росстата на 9 февраля, с конца декабря 2025 года 1 кг свежих огурцов подорожал на 50,2%, став самым дорогим товаром среди измеряемых.
16 февраля цена упала до 100,92 руб., а к 24 февраля — до 96,24 руб.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны