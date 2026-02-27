 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В России впервые с прошлой осени подешевели огурцы

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Цены на огурцы снизились почти на 10 руб. впервые с октября 2025 года, следует из статистических данных Росстата.

На 24 февраля 2026 года свежие огурцы стоят 96,24 руб.

Ценник на огурцы поднялся в период с начала до середины октября с 99,93 до 104,06 руб. и с тех пор оставался либо примерно на том же уровне, либо слегка поднимался. К 12 января показатель увеличился до 121,29 руб., после чего держался на уровне 104–106 руб.

Дептранс попросил такси в Москве не повышать цены из-за снегопада
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Согласно данным Росстата на 9 февраля, с конца декабря 2025 года 1 кг свежих огурцов подорожал на 50,2%, став самым дорогим товаром среди измеряемых.

16 февраля цена упала до 100,92 руб., а к 24 февраля — до 96,24 руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
Авторы
Теги
Софья Полковникова
огурцы цены Росстат
Материалы по теме
Мишустин анонсировал введение единых правил показа цены на маркетплейсах
Общество
Дептранс попросил такси в Москве не повышать цены из-за снегопада
Общество
«Автодор» предупредил, что еще не индексировал цены на проезд по трассам
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
WSJ узнала о переговорах OpenAI с Пентагоном по применению ИИ Технологии и медиа, 20:50
Прерванный из-за угрозы атаки БПЛА матч КХЛ в Сочи доиграют в Москве Спорт, 20:47
Трамп заявил о желании отмены санкций против России после достижения мира Политика, 20:46
Госдеп опроверг новость о вывозе дипломатов США из Кувейта и Ирака Политика, 20:44
Карпин сообщил о планах вызвать российских легионеров на матчи сборной Спорт, 20:43
Как чета Клинтон оказалась в эпицентре дела Эпштейна Политика, 20:36
Россиянка «зайцем» пролетела из Нью-Йорка в Милан во второй раз Общество, 20:35
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Клинтон заявил конгрессу США, что «плохого не делал» с Эпштейном Политика, 20:21
В России впервые с прошлой осени подешевели огурцы Общество, 20:15
Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP в Дубае Спорт, 20:13
Афганский телеканал сообщил о возобновлении боев на границе с Пакистаном Политика, 20:12
В «Опоре России» оценили эффект переходного периода для малого бизнеса
РАДИО
 Бизнес, 20:05
Росстат зафиксировал сокращение промпроизводства в январе Экономика, 20:04
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00