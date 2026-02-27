 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

NASA запланировало высадку астронавтов на Луну в 2028 году

По словам главы NASA Джареда Айзекмана, высадка астронавтов может состояться в рамках обновленной миссии «Артемида-4». Изменения в агентстве назвали «корректировкой курса» программы возвращения человека на Луну
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году в рамках обновленной миссии Artemis IV («Артемида-4»), о пересмотре которой объявило NASA, заявил администратор агентства Джаред Айзекман, сообщает NBC.

По словам Айзекмана, миссия Artemis III больше не предусматривает посадку на Луну, как предполагалось ранее. Ее планируется запустить к середине 2027 года для проведения технологических испытаний на низкой околоземной орбите. Высадка астронавтов теперь запланирована в рамках миссии Artemis IV в 2028 году, отметил он.

Изменения назвали в NASA «корректировкой курса» программы возвращения человека на Луну. Агентство также намерено стандартизировать производство ракеты Space Launch System и сократить интервалы между запусками примерно до десяти месяцев вместо прежних трех лет.

«Все согласны, что это единственный вариант», — сказал Айзекман на пресс-брифинге. По его словам, обновленный план поддержал конгресс.

В последний раз пилотируемая высадка на Луну состоялась в декабре 1972 года в рамках миссии «Аполлон-17».

В состав экипажа входили командующий Юджин Сернан, пилот лунного модуля Харрисона Шмитт и пилот командного модуля Рональд Эванс.

Сернан и Шмитт провели на поверхности Луны более трех дней, собрали образцы грунта и провели научные эксперименты. С тех пор ни один человек не ступал на лунную поверхность.

WSJ сообщила, что SpaceX отложила миссию к Марсу ради лунного полета
Технологии и медиа
Фото:Scott Schilke/ Sipa USA / ТАСС

Ранее в феврале Айзекман сообщил, что NASA может отложить запуск Artemis II («Артемида-2»), намеченный на март, из-за технической проблемы с промежуточной криогенной ступенью двигателя. Аппарат вернут в сборочный цех Космического центра Кеннеди для устранения нарушения потока гелия.

По его словам, аналогичная проблема с гелием возникла во время первого полета ракеты Space Launch System в 2022 году. В пресс-службе NASA отметили, что быстрые ремонтные работы могут позволить сохранить апрельское стартовое окно, если запуск в марте будет отменен.

В рамках миссии Artemis II на десять дней вокруг Луны планируется отправить трех астронавтов NASA и одного канадца на капсуле «Орион».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
Авторы
Теги
Плугина Ирина
NASA Луна Джаред Айзекман астронавты
Материалы по теме
NASA запланировала запуск миссии к Луне на март
Технологии и медиа
NASA разрешило астронавтам брать с собой в космос iPhonе
Технологии и медиа
Глава NASA заявил, что партнерство России и США помогает освоению космоса
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
WSJ узнала о переговорах OpenAI с Пентагоном по применению ИИ Технологии и медиа, 20:50
Прерванный из-за угрозы атаки БПЛА матч КХЛ в Сочи доиграют в Москве Спорт, 20:47
Трамп заявил о желании отмены санкций против России после достижения мира Политика, 20:46
Госдеп опроверг новость о вывозе дипломатов США из Кувейта и Ирака Политика, 20:44
Карпин сообщил о планах вызвать российских легионеров на матчи сборной Спорт, 20:43
Как чета Клинтон оказалась в эпицентре дела Эпштейна Политика, 20:36
Россиянка «зайцем» пролетела из Нью-Йорка в Милан во второй раз Общество, 20:35
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Клинтон заявил конгрессу США, что «плохого не делал» с Эпштейном Политика, 20:21
В России впервые с прошлой осени подешевели огурцы Общество, 20:15
Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP в Дубае Спорт, 20:13
Афганский телеканал сообщил о возобновлении боев на границе с Пакистаном Политика, 20:12
В «Опоре России» оценили эффект переходного периода для малого бизнеса
РАДИО
 Бизнес, 20:05
Росстат зафиксировал сокращение промпроизводства в январе Экономика, 20:04
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00