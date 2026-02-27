NASA запланировало высадку астронавтов на Луну в 2028 году
Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году в рамках обновленной миссии Artemis IV («Артемида-4»), о пересмотре которой объявило NASA, заявил администратор агентства Джаред Айзекман, сообщает NBC.
По словам Айзекмана, миссия Artemis III больше не предусматривает посадку на Луну, как предполагалось ранее. Ее планируется запустить к середине 2027 года для проведения технологических испытаний на низкой околоземной орбите. Высадка астронавтов теперь запланирована в рамках миссии Artemis IV в 2028 году, отметил он.
Изменения назвали в NASA «корректировкой курса» программы возвращения человека на Луну. Агентство также намерено стандартизировать производство ракеты Space Launch System и сократить интервалы между запусками примерно до десяти месяцев вместо прежних трех лет.
«Все согласны, что это единственный вариант», — сказал Айзекман на пресс-брифинге. По его словам, обновленный план поддержал конгресс.
В последний раз пилотируемая высадка на Луну состоялась в декабре 1972 года в рамках миссии «Аполлон-17».
В состав экипажа входили командующий Юджин Сернан, пилот лунного модуля Харрисона Шмитт и пилот командного модуля Рональд Эванс.
Сернан и Шмитт провели на поверхности Луны более трех дней, собрали образцы грунта и провели научные эксперименты. С тех пор ни один человек не ступал на лунную поверхность.
Ранее в феврале Айзекман сообщил, что NASA может отложить запуск Artemis II («Артемида-2»), намеченный на март, из-за технической проблемы с промежуточной криогенной ступенью двигателя. Аппарат вернут в сборочный цех Космического центра Кеннеди для устранения нарушения потока гелия.
По его словам, аналогичная проблема с гелием возникла во время первого полета ракеты Space Launch System в 2022 году. В пресс-службе NASA отметили, что быстрые ремонтные работы могут позволить сохранить апрельское стартовое окно, если запуск в марте будет отменен.
В рамках миссии Artemis II на десять дней вокруг Луны планируется отправить трех астронавтов NASA и одного канадца на капсуле «Орион».
